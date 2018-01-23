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Необходимо устранить имеющиеся пробелы: насколько соответствуют документы 2017 года Конституции

23.01.2018 - 17:32

Новости Беларуси. Конституционный суд 23 января принял послание Президенту и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в нем традиционно идет о соответствии главному закону страны вышедших в 2017 году документов.  Их проверено более 3 десятков. И в целом все они признаны соответствующими Конституции. В то же время суд обратил внимание на некоторые дефекты и направил парламентариям свои рекомендации.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:
В своих решениях мы указали законодателю при дальнейшем усовершенствовании законодательного регулирования необходимо устранить имеющиеся пробелы, правовую определенность, коллизии, которые мешают в полной мере реализовать конституционные права и свободы граждан. Поскольку Конституция живет в законах и оттого насколько используется регулятивный потенциал Конституции зависит и стабильное, динамичное развитие нашего общества и государства.

Решение устранить пробелы принимались, в том числе, и на основании обращений граждан. Усовершенствовать в 2017 году пришлось законы, которые регулируют социальное страхование, пенсионное обеспечение, надзорную деятельность, адвокатуру. В будущем парламентариям рекомендуют обратить внимание на развитие корпоративного права, принципов цифровой экономики, на создание основы для регулирования предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности. Современные законы должны быть направлены на решение социальных и экономических задач.

Конституционный суд 23 января принял послание Президенту и Национальному собранию

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