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Непогода в Беларуси: число аварий в Гомельской области растёт

05.02.2018 - 17:12

Новости Беларуси. В Беларуси сохранится очень холодная погода. Уже 6 февраля синоптики обещают до -18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В южной части страны продолжают устранять последствия снегопада, который накануне обесточил десятки населенных пунктов. Сейчас там работают аварийные бригады. Стало известно и об аварии, которая произошла 5 февраля днем в Гомеле. Там столкнулись троллейбус с автобусом. В результате ДТП получили травмы три пассажира: семилетний ребенок, пенсионер и женщина. Предполагаемая причина – сложные погодные условия.

За последние сутки спасателям пришлось доставать из снежных заносов пассажирские автобусы и легковые авто. Так, в Буда-Кошелевском районе в снежном плену оказался автомобиль скорой помощи. Бригада медиков направлялась на вызов.  

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Работниками МЧС оказывалась помощь по извлечению из снежных заносов 3 автобусов и 2 автомобилей. Еще 9 автомобилей были извлечены из кюветов. Три раза выезжали на распиловку деревьев и освобождению проезжей части от упавших деревьев. В связи с отключением электроэнергии в трех районах Гомельской области оказывалась помощь и передвижными дизель-генераторами.

В Гомеле тяжести снега не выдержали несколько деревьев. В результате падения повреждены 13 легковых автомобилей. Из-за мороза приостановлено движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе. Белгидромет сообщает об усилении морозов.

Непогода в Беларуси: число аварий в Гомельской области растёт

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