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Несанкционированная стоянка напротив дома №13 по Гая: жители возмущены

10.05.2017 - 22:07

Новости Беларуси. Несанкционированная стоянка напротив дома по адресу Гая 13 уже давно беспокоит жителей.

Галина Шалафанова:
Ей много лет. Вначале здесь стояли заброшенные автомобили, бомжи в них спали. В конце улицы очень хорошая детская поликлиника. И все женщины с колясочками как-то должны туда проехать вот эту вот «красоту».

Нехватка мест для стоянки в Центральном районе не новость.

Однако промежуточное состояние между парковкой и газоном и жителям не в радость, и автомобилистов толкает на нарушение ПДД.

Владимир Летка:
Слякоть осенью, весной. Машины здесь выбивают все, а людям там нужно идти на автобус. Кому-то в туфлях на работу красиво хочется прийти.

Александра Панасюк, СТВ:
Необычная картина на несанкционированной парковке:

между машиной, припаркованной на зеленой зоне, и эвакуатором – не больше метра.

Такое соседство оставляет больше вопросов, чем ответов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несанкционированная стоянка напротив дома №13 по Гая: жители возмущены

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