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«Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП

17.01.2018 - 23:30

Новости Беларуси. В Беларуси на смену морозам пришла метель и сильный ветер. Из-за снегопада 17 января серьезно затруднено движение на многих дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вечерний час пик центр Минска встал в 8-балльных пробках. Ситуация нормализуется, однако коммунальщикам предстоит работать круглосуточно. Только в столице на улицы выведено более 400 единиц спецтехники и сотни дворников.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Нынешнюю зиму уже успели прозвать самой бесснежной. Но выпавшие осадки будто намекают: январь еще рано списывать со счетов. Снег не прекращается с самого утра, а оранжевый уровень опасности синоптики объявили еще накануне.

Первыми реванш зимы на себе ощутили автомобилисты. Кардинально снежная перезагрузка на дорожную обстановку не повлияла, однако заставила тех, кто сегодня за рулем, понервничать лишний раз. В Минске фиксировались 6-балльные пробки.

Водитель:
Тяжело, несет машину. Трудно ехать. Парень ехал, вывернул, его понесло. В бордюр там как вписал!

Отвыкшие от зимней езды водители сбавляют скорость. Помогает не всегда. Сразу две крупных аварии произошли днем 17 января на столичном проспекте Независимости: в «снежный занос» ушли сразу четыре автомобиля. Не справился с управлением и водитель легковушки: машина вылетела на встречную. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице.

А вот под Слонимом заснеженная трасса унесла две жизни. На объездной дороге вблизи деревни Тушевичи произошло лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля. Погибли двое пассажиров.

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«Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП

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