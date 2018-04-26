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Несколько тысяч семей станут новосёлами: в Минске появится 4 новых микрорайона

26.04.2018 - 22:45

Новости Беларуси. В Минске появится сразу 4 новых микрорайона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перспективные территории определены вдоль проспекта Дзержинского – в Грушевке, на Прилукской и Железнодорожной. Архитекторы «Минскградо» предлагают возвести здесь более 600 тысяч квадратных метров жилья. 9 тысяч семей смогут стать новосёлами.

При этом придётся снести частный сектор. Но для местных жителей перспектива расселения – совсем не новость. В новых микрорайонах появятся детские сады, школы, поликлиника и развлекательные комплексы. Реализовать проект планируют в два этапа. Первый – до 2022 года.

Несколько тысяч семей станут новосёлами: в Минске появится 4 новых микрорайона

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