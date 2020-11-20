«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе
Новости Беларуси. Массовое отравление произошло в 61-й минской школе. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 старшеклассников в больнице. Известно, что о плохом самочувствии дети начали сообщать сразу после завтрака.
За медицинской помощью обратились около 280 школьников. Они жаловались на тошноту, боли в животе и слабость. В школу вызвали скорую и родителей. Большинству ребят помощь оказали на месте.
Людмила Борисенко, начальник Управления по образованию администрации Первомайского района Минска:
Состояние у детей разное: у кого-то тяжесть в животе, кто-то плохо себя чувствует, у кого-то есть, к сожалению, и более серьезные признаки нарушения состояния здоровья. Кому-то была оказана и более серьезная медицинская помощь, в том числе и капельница.
Проведена первичная оценка того, что происходит в школьной столовой. Явных нарушений не выявлено, поэтому пока говорим о том, что в понедельник столовая будет функционировать в обычном режиме.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Выясняем причины. Работает рабочая группа в составе медиков, санэпидемслужбы, правоохранителей. Я думаю, ближайшие результаты причин отравления будут известны только завтра. На данный момент мы ситуацию отслеживаем, уточняем у родителей тех детей, которые находятся дома, их состояние.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В столовой взяли все необходимые пробы. Теперь ожидают результаты экспертизы. Одной из возможных причин отравления может быть употребление детьми в пищу чикен-ролла из школьного меню.
В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли
Новости Беларуси. Осторожно, грибы! Тихая охота для пяти человек в Брестской области закончилась отравлением, трое из них умерли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в 90 % случаев отравления бледной поганкой заканчивается летальным исходом.
Так, в Лунинце после употребления ядовитых грибов умерли двое мужчин. Они перепутали их с условно съедобными зонтиками и сыроежками.
Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска
В Пинске 9-летняя девочка поступила в больницу с острым пищевым отравлением. Предположительной причиной могло стать случайное употребление бледной поганки. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Минск, где прооперировали, но спасти не смогли.
Еще двое детей пострадали от употребления сырых неизвестных грибов. 3 сентября такой случай произошел в Жабинке с восьмилетним ребенком, немногим ранее – в Бресте с годовалой девочкой, которая во дворе дома нашла и откусила гриб. В этих случаях состояние детей удовлетворительное.