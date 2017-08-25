новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Несвижский, Клецкий и Любанский районы завершили жатву

25.08.2017 - 18:00

Новости Беларуси. К ним подтягиваются и другие регионы: поставить последний сноп не дает погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако по прогнозу синоптиков небо смилостивится, и Беларусь быстро одолеет последние гектары.

Всего в области намолотили более 1 миллиона 800 тысяч тонн зерна, скосили 95 % площадей. Тройка лидеров неизменна: Слуцкий, Несвижский и Минский районы. Там, кстати, и сельхозпредприятия с самой высокой урожайностью по региону – в хозяйстве «Гастелловское» собирали более чем по 100 центнеров с гектара.

Несвижский, Клецкий и Любанский районы завершили жатву

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Клейковина – как резиновая. Чем ее больше, тем лучше качество хлеба»: репортаж с ОАО «Калинковичихлебопродукт»
«Клейковина – как резиновая. Чем ее больше, тем лучше качество хлеба»: репортаж с ОАО «Калинковичихлебопродукт»
Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара
Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара
В Витебской области остается убрать треть посевов
В Витебской области остается убрать треть посевов
Более 8 млн тонн зерна планируют убрать в Беларуси в 2017 году
Более 8 млн тонн зерна планируют убрать в Беларуси в 2017 году
«Домовёнок Кузя защищает нас от врагов, оберегает наш урожай»: кто создаёт скульптуры из соломы в Беларуси
Вес каравая – 7 млн тонн: белорусские аграрии практически завершили уборочную кампанию
Вес каравая – 7 млн тонн: белорусские аграрии практически завершили уборочную кампанию
Первый в Минской области и с лучшим показателем: Несвижский район завершил жатву
Первый в Минской области и с лучшим показателем: Несвижский район завершил жатву
В Беларуси намолотили уже 7 млн тонн зерна
В Беларуси намолотили уже 7 млн тонн зерна
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru