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Неудачная рыбалка на Вилейском водохранилище: 56-летний мужчина был найден мёртвым. Причины выясняются

26.01.2018 - 17:23

Новости Беларуси. Зимние забавы обернулись трагедией на Вилейском водохранилище: трое рыбаков из Воложинского района приехали забросить удочку,сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Пока «рыбка ловилась», мужчины поднимали себе настроение алкоголем. Вечером отправились отдыхать: двое устроились в машину, третий – в палатке, где работала газовая горелка.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Под утро 56-летнего мужчину обнаружили товарищи без признаков жизни. По данному факту проводятся следственные мероприятия, установление обстоятельств смерти. По результатам первоначальных следственных действий, основная версия – это отравление угарным газом, не исключается и переохлаждение. Точная причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Неудачная рыбалка на Вилейском водохранилище: 56-летний мужчина был найден мёртвым. Причины выясняются

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