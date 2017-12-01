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Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»

01.12.2017 - 23:12

Новости Беларуси. Новый вид психотропов – так называемые «пронаркотики» обнаружили в одном из сопредельных с Беларусью государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принцип действия практически не оставляет шансов его распознать экспертам или, скажем, родителям трудного подростка. В 2015 дурман едва не ввезли в Австралию под видом средства для ухода за волосами, уже в 2016 году привет от наркодилеров добрался до Европы. И вот теперь он зафиксирован совсем близко от нашей страны. В Беларуси случаев распространения «умного» психотропа пока не выявляли, но готовы ли эксперты к подобной нарконовинке?

Ответ в сюжете.

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»

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