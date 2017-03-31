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Незаконное использование товарного знака BELSAT: проверка началась из-за заявления правообладателя

31.03.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Столичная милиция проводит проверку по факту незаконного использования товарного знака BELSAT. В начале марта в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от его правообладателя, гражданина Беларуси, о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

Этот знак был зарегистрирован еще в 2001 году.

Правоохранители установили круг людей, которые использовали его в нарушение законодательства об авторских правах.

Для выяснений всех обстоятельств была изъята аудио- и видеотехника, компьютерное оборудование.

Стоит отметить, что еще сентябре 2014 года Верховным Судом было принято решение о запрете использования товарного знака BELSAT на территории Беларуси без соответствующего согласия правообладателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконное использование товарного знака BELSAT: проверка началась из-за заявления правообладателя

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