новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ни одна из стран мира не признала независимости Каталонии: в Испании прогрессирует политический кризис

28.10.2017 - 15:24

Новости Испании. Внимание мировых СМИ приковано к Испании и Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между центральной властью королевства и автономией разгорелся политический кризис. Чтобы не допустить его эскалации, премьер-министр Испании Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства региона. А впоследствии делегировал их своему первому заместителю. Совет министров Испании также берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании:
Мы считаем, что нужно прислушаться к жителям Каталонии и позволить им, чтобы они сами определили свое будущее. Никто не может действовать вне закона и от их имени. В Каталонии необходимо установить истину и торжество закона.  Центральное правительство Испании не будет откладывать эту задачу больше ни на минуту. Поэтому я решил как можно скорее провести свободные, открытые и законные выборы для восстановления демократии.

Досрочные выборы в Барселоне намечены на 21 декабря. На подобные меры Мадрид пошел в ответ на объявление независимости Каталонии. Накануне премьер Испании заявил о роспуске парламента этого автономного региона. И уже буквально спустя час испанский сенат ввел в действие статью Конституции, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида. От должностей тут же отстранили главу автономии и членов его правительства, а также распустили парламент Каталонии.

Ни одна из стран мира не признала независимости Каталонии: в Испании прогрессирует политический кризис

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

По всей Испании готовятся марши в поддержку единства страны и против независимости Каталонии
По всей Испании готовятся марши в поддержку единства страны
«Референдум не соответствует законодательству Испании»: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты
«Референдум не соответствует законодательству Испании»: полицейские применяют резиновые пули и шумовые гранаты
Испанию лихорадит накануне референдума о независимости Каталонии: Мадрид перебрасывает в автономию более 10 тысяч полицейских
Испанию лихорадит накануне референдума о независимости Каталонии
В испанском городе Бембибре около 120 посетителей сбежали из ресторана, не оплатив счёт
В испанском городе Бембибре около 120 посетителей сбежали из ресторана, не оплатив счёт
Акция протеста в Испании переросла в столкновение с полицией. 15 человек ранены
Протесты в Испании
В Испании полиция избивает до крови студентов, которые не хотят сидеть зимой в холодных аудитория
Все новости по теме Протесты в Испании
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".