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«Ни в чем не повинные люди ехали, кто-то на учебу, кто-то – домой». Белорусы несут цветы к российскому посольству в Минске

03.04.2017 - 20:06

Новости Беларуси. С глубокой болью восприняли белорусы события в Санкт-Петербурге.

К посольству Российской Федерации в Минске нескончаемым потоком идут люди.

Представители организаций и ведомств, школьники и простые граждане несут цветы и зажигают лампады в память о погибших.

Горожане:
Мы все поддерживаем наш братский российский народ и скорбим вместе с ними. Конечно, ужасно, что такие вещи происходят в мире. Ни в чем не повинные люди ехали, кто-то на учебу, кто-то – домой.

И так трагически оборвалась их жизнь.

Тяжело, ведь Россия – это народ, который первым поддерживает Республику Беларусь и белорусов. Поэтому нет слов, которыми можно передать скорбь и утрату, которую понесли российские люди.

Надежда Ермакова, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:
Сразу появилась мысль, что что-то не так. «Наверное, это неправда. Как можно убивать мирных жителей?» Просто нечаянно взять и убивать.

Такого не должно повторяться, поэтому мы должны всем миром встать на то, чтобы высказать свое «нет».

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Для нас, как и для всех россиян, это большое горе. Мы тоже испытали трагедию этих терактов. Такое количество пострадавших, невинных совершенно людей, это цинизм, это запугивание.

Ужас, который пытаются навести в том числе и на наш братский народ.

«Ни в чем не повинные люди ехали, кто-то на учебу, кто-то – домой». Белорусы несут цветы к российскому посольству в Минске

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