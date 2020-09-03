«Ни в коем случае мы не должны обидеть людей». Александр Лукашенко произвёл назначения в ведомствах и местной вертикали
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко произвел назначения в ведомствах и местной вертикали.
Так, председателем Мингорисполкома назначен Владимир Кухарев, который до этого работал на посту вице-премьера Беларуси. Эту должность теперь займет Анатолий Сивак, теперь уже бывший градоначальник Минска.
Кадровые изменения произошли и в силовом блоке страны. Должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси теперь за Валерием Вакульчиком, который до этого времени руководил КГБ.
На его прежнюю должность Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Ивана Тертеля. Напомним, до этого он возглавлял Комитет госконтроля Беларуси. Исполнять обязанности председателя этого ведомства будет Василий Герасимов. А Вячеслав Россолай станет заместителем председателя Госкомвоенпрома.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сидящие здесь из простых семей, поэтому ни в коем случае мы не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда – от земли. Сегодня надо этот период, период такой перестроечный, если можно сказать – и государственного аппарата, и силовых структур, и, прежде всего, Комитета государственной безопасности – надо обеспечить не только преемственность, надо обеспечить такую коллективную работу спецслужб. Мне кажется, что будучи Государственным секретарем, вместе с главой Администрации, зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы, и выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые – проблемы, угрозы и так далее.
И еще, что очень важно, надо Комитету государственного контроля взять на себя некоторые функции и полномочия, которые тянул всегда, тащил на себе Комитет государственной безопасности. Надо освободить КГБ от несвойственных ему функций. Я думаю, он всегда будет глазами, ушами для Комитета государственного контроля по основным вопросам деятельности. А основную тяжесть – по расследованию, ведению этих дел, доведению до суда вместе с прокурором – этим будет заниматься Комитет государственного контроля.
Кадровые изменения коснулись и Гомельской области. На новые должности Президентом согласованы сразу пять человек. Заместителем председателя облисполкома назначен Андрей Барановский, который последние несколько лет возглавлял Октябрьский район. Это место теперь займет Сергей Довгалев.
Обновлено руководство еще трех райисполкомов региона. Основной акцент, отметил Президент, местные руководители должны сделать на спокойствии и благосостоянии людей. Каждому, кто сегодня заступил на новую должность, предстоит заполнить пробелы в работе над развитием региона.
Александр Лукашенко принял кадровые решения: назначены председатели КГБ, и.о. КГК и госсекретарь Совбеза
Новости Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения, сообщает БЕЛТА.
Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.
Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси.
Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени – первый заместитель председателя этого ведомства.
Также 3 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.
Председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский займет место зампредседателя Гомельского облисполкома. На его должность в Октябрьский район назначен первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.
Сергей Ермолицкий, который до недавнего времени возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, будет руководить Гомельским райисполкомом. А первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел, переведен на место главы Добрушского района.
На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия «Амкодор-Гомель» Александр Григоренко.