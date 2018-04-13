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«Ничего лишнего быть не должно». Как будут развивать зимние виды спорта в регионах Беларуси?

13.04.2018 - 23:49

Новости Беларуси. Стратегии развития зимних видов спорта было посвящено большое совещание у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В зале – губернаторы. С них особый спрос за развитие спорта в регионах, за создание условий. Пока же даже там, где работают ледовые дворцы, не везде есть команды и школы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы определимся четко, какие будут работать на злобу дня по зимним видам спорта центры, школы Олимпийского резерва, детского спорта. Все это должно быть выстроено и ничего лишнего быть не должно. Если у нас в Бресте или в Каменце невозможно заниматься биатлоном, а бресчане хотят этого, значит в Барановичах пусть создают, где возможно и где мороз есть. Если вообще в Бресте и Гомеле не культивировался биатлон и там нет возможности, так у нас хватает этих центров в Могилеве, Витебске, Минске, Раубичах, «Заячья поляна» и так далее. Их надо реанимировать!

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Лыжероллерные трассы должны появится по всей стране. В центрах подготовки. Уже готова карта, где расположатся такие своего рода базы. В каждой области, две республиканских. Есть решение по Новополоцку. Это поможет развивать и биатлон, и лыжные гонки.

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В общем, появятся условия для соревнований и массового спорта. Поручение главы государства – создать круглогодичные условия для лыжных тренировок. Специальное сооружение ( называют его трубой, но, по сути, это большой холодильник) должен появится в Раубичах в ближайшее время.

Андрей Фомочкин, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:
Специалисты посмотрели насколько функционально и какие объекты, какой протяженности, какая вентиляция, какое охлаждение, какая генерация снега. Это все масса тонких моментов, которые надо прорабатывать и думать. Видим, что снег природный становится все позже, а время для тренировочного процесса оно должно быть объемное и большое.

«Ничего лишнего быть не должно». Как будут развивать зимние виды спорта в регионах Беларуси?

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