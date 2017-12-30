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«Никакая рыночная экономика и эфемерные преобразования нас не спасут, они человеческий труд и организованность не заменят»

30.12.2017 - 02:08

Новости Беларуси. Не будет преувеличением сказать, что в этом году за урожай была действительно битва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже мы, журналисты, на своем опыте попробовали этот нелегкий хлеб аграриев. Мы в поле, освещая уборочную кампанию, попробовали и рожь жать, и лен рвать. Очевидно, что Беларусь способна сама себя прокормить, многое мы отправляем на экспорт. Тем не менее, а сфере пока еще есть к чему стремиться. Какие выводы мы сделаем из уборочной кампании этого года и на что направим усилия в будущем году?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если говорить об итогах, мы полностью себя обеспечим на предстоящий год. И что необходимо  – допустим, запасы зерновых, хлебов (чтобы выпекать хлеб у нас запасы приличные в этом плане). У НЗ мы даже не притронулись, только идет замена его, поэтому мы сохранили резервы. Мы обеспечим себя и продовольствием, и кормами.

Еще один вывод, который я сделал – это был экстремальный год. Честно говоря, я даже не помню таких. Он был неплохой, в общем-то, но экстремальный в том плане, что такого не было. Мы такого не переживали. А вот этот год прошел – я думаю, что дай Бог, чтобы и следующий был такой.

Но урок главный: мы оказались не во всем готовы к этому.

И вы, наверное, заметили – вы же всегда были рядом – что мне приходится подключаться в нужный, трудный момент. Я посчитал, что немедленно нужно включиться, ибо не соберем хлеб, дождей было очень много. Нам не хватает организованности, нам не хватает дисциплины. Это огромный резерв для сельского хозяйства.

Никакая рыночная экономика и какие-то там эфемерные преобразования нас не спасут, они человеческий труд и организованность не заменят. Поэтому если мы наладим нормальную дисциплину на селе – не только в агропромышленных комплексах, на селе в целом, если мы мобилизуемся, мы значительно прибавим в будущем.

«Никакая рыночная экономика и эфемерные преобразования нас не спасут, они человеческий труд и организованность не заменят»

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