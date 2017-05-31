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Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»

31.05.2017 - 17:51

Новости Беларуси. Родилась красивой. Он проходил в турецком Бодруме. Конкуренция была «неслабая» –

красавицы из двадцати стран мира покоряли жюри.

Белоруска «взяла» своей непосредственностью и запомнилась блестящим дефиле в национальном костюме.

Хотя для Вероники это был и не первый конкурс, но поволноваться пришлось.\

Вероника Коробка, победитель международного конкурса красоты «Мисс семи континентов:
Не надо забывать, что это соревнования. Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на падиуме,

а когда в кругу своих друзей, потому что это все-таки конкурс.

Самое лучшее впечатление, конечно же это победа. Но все 10 дней мы отдыхали, это был самый лучший конкурс за всю мою жизнь.

Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»

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