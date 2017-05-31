Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»

Новости Беларуси. Родилась красивой. Он проходил в турецком Бодруме. Конкуренция была «неслабая» –

красавицы из двадцати стран мира покоряли жюри.

Белоруска «взяла» своей непосредственностью и запомнилась блестящим дефиле в национальном костюме.

Хотя для Вероники это был и не первый конкурс, но поволноваться пришлось.\

Вероника Коробка, победитель международного конкурса красоты «Мисс семи континентов:

Не надо забывать, что это соревнования. Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на падиуме,

а когда в кругу своих друзей, потому что это все-таки конкурс.

Самое лучшее впечатление, конечно же это победа. Но все 10 дней мы отдыхали, это был самый лучший конкурс за всю мою жизнь.