Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Близится церемония закрытия II Европейских игр. До феерического шоу остается всего два дня. По словам организаторов, оно обещает быть не менее ярким, чем во время открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты забронированы уже на 80 %. Поэтому не упустите возможность стать свидетелем этого исторического события.
Чем будет удивлять финал Европейских игр, узнала корреспондент Кристина Федорович.
Казалось бы, долго мы отсчитывали дни до старта европейской Олимпиады. 22 тысячи людей стали очевидцами исторического события – церемонии открытия. Причем действительно с олимпийским размахом.
Вы только посмотрите на этих виртуальных аистов. Церемония открытия II Европейских игр в 15 фото
Кристина Федорович, СТВ:
Спортивный праздник вскружил голову и незаметно наступил апогей II Европейских игр. Не успели вновь оглянуться, а уже без двух дней церемония закрытия. 30 июня стадион «Динамо» будет провожать праздник спорта и силы духа уж точно громко и ярко.
Новость о том, что золотой голос России Николай Басков споет на торжественной церемония закрытия II Европейских игр в Минске, накануне уже облетела все СМИ.
Организаторы назвали и других хедлайнеров – это IOWA, «J:Морс», Tesla Boy и «Леприконсы». В списке VIP и главный продюсер мероприятия – Игорь Крутой.
Максим Кошкалда, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Шоу построено таким образом, что не будет возможности человеку скучать. Все увидят самые яркие фантастические моменты II Европейских игр. Будет построена сама постановка таким образом, что Национальный олимпийский стадион «Динамо» превратится в одно большое яркое шоу, большую вечеринку.
Много рассказывать о нем хочется, но самым главным аспектом для зрителей будет то, что они станут непосредственными участниками представления.
Атмосферу ни с чем не сравнить. Цупер, Карстен, Мирный, Белова вспоминают церемонии открытия Олимпийских игр
В чаше ядра задействованы без малого 7,5 тысяч человек. Именно они сделают сцену постоянно меняющейся на глазах да и просто живой. Над постановкой трудились лучшие сценаристы и драматурги, и получилось шоу на стыке традиций и инноваций.
На церемонии закрытия используют технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. И все-таки изюминка – парад атлетов. Это невероятные эмоции, атмосфера заряжает максимально. Правда, испытать такое еще раз удастся не всем. С нотками грусти и багажом впечатлений некоторые атлеты улетают уже 28 июня.
Патрик Хьюстон, серебряный призер II Европейских игр:
Нам удалось завоевать медали в стрельбе из лука, поэтому мы очень довольны тем, как для нас прошли соревнования. Мы уезжаем, нас ждут новые состязания, но мы увозим самые приятные впечатления. Мы здесь прекрасно провели время.
Ольга и Марина – одни из тех, кто уже послезавтра станет свидетелями церемонии закрытия. Девушки были и на открытии. Восторг не скрывают.
Марина Савчук:
Хочется верить, что она будет не менее масштабной, может, даже более фееричной. Очень круто было на церемонии открытия, что показали белорусскую историю настолько глубоко, широко и масштабно.
Ольга Шибко:
Потом будем рассказывать своим детям, внукам. Вот, помните на II Европейских играх в Минске на стадионе «Динамо» было что-то такое. Наверняка что-то такое организаторы подготовили.
Всегда картинка непосредственно на мероприятии куда круче. Чувствуешь сопричастность к событию, есть возможность увидеть полную версию всего происходящего.
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Многое будет не подвластно глазу телезрителя или, как у нас это называют, останется за кадром. Грань между реальностью и виртуальностью на пару часов явно сотрется. Да что тут много говорить, лучше один раз увидеть и запомнить на всю жизнь.
Новости Беларуси. Посмотрим на борьбу несколько с другой стороны. Гость студии «СТВ-Спорт» – Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов.
Кристина Момот, СТВ:
Вы единственный судья в мире, который имеет право судить как олимпийские виды борьбы, так и неолимпийские. Вас, наверное, очень часто куда-то приглашают?
Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов:
Я постоянно нахожусь в поездках. Каждый месяц у меня бывает по две-три поездки по Европе и в основном по Азии.
Кристина Момот:
Какие чаще приходится судить – олимпийские или неолимпийские?
Эдмар Абдулаев:
В основном олимпийские. Каждый месяц меня так и так по вольной и женской борьбе турниры. Я езжу судить чемпионаты мира, Европы по классической греко-римской борьбе.
Но так же постоянно в последнее время меня приглашают судить по традиционным видам борьбы, неолимпийским видам борьбы, которые попадают под эгиду Международной федерации борьбы. Например, казахская борьба курес. Есть киргизская борьба алыш, борьба на поясах, где нужно держать захват, нельзя распускать. Есть панкратион. В прошлом году чемпионат мира по панкратиону прошел в Бобруйске, в Беларуси, в ноябре. Панкратион – это микс борьбы, бокса, кикбокса, очень зрелищный спорт. И еще у нас есть грэпплинг – в основном борьба, скажем так, в партере, на полу, на ковре. И пляжная борьба.
Кристина Момот:
То есть вы много где бываете, много чего видели. Что касается наших Европейских игр – как антураж вам?
Эдмар Абдулаев:
Вы знаете, я был отобран как судья на первую юношескую Олимпиаду в Сингапуре 2010 года и попал как судья на Олимпиаду 2012 года в Лондон.
Я чувствую себя, как будто действительно нахожусь на Олимпиаде. Я вышел из терминала аэропорта, получил багаж, и меня сразу превосходно встретили волонтеры. Мне вручили мороженое – никогда еще такого не вручали, я с мороженым вышел из аэропорта.
Организация превосходная. Транспорт, волонтеры везде стоят, привозят, увозят, еда – все отлично. Я общаюсь с другими иностранцами, и еще ни один плохого слова не сказал. Все очень довольны. Я знаю даже иностранцев, которые – европейцы – влюбились в Беларусь. Они даже хотят поменять гражданство, говорят: «Мы хотим тут жить».
Кристина Момот:
Вы в Беларуси не в первый раз. Вы про панкратион говорили – его судили в Бобруйске. Но тогда вы сетовали на то, что очень мало судей владеют английским языком. Сейчас поменялось что-то?
Эдмар Абдулаев:
Становится с каждым годом лучше, лучше и лучше. Я заметил, что многие судьи идут на частные уроки языка и стараются улучшить свой английский язык, потому что без английского очень сложно.
Я недавно ездил в Казахстан, Киргизию, там тоже проблема с английским языком. А английский язык, хотя бы базовый, должны судьи все знать. Это требования международной федерации.
Кристина Момот:
Если взять общий уровень белорусского судейского корпуса – каков он?
Эдмар Абдулаев:
Хороший. Если посмотреть на олимпийские виды борьбы сегодня на Европейских играх, судят у вас три превосходных судьи, которые имеют большой опыт. Хорошо, четко судят, почти каждый вечер финалы. Поэтому очень доволен.
И также у вас хорошие судьи в неолимпийских видах борьбы, традиционных видах борьбы. Например, Юлия Радкевич прекрасно судит борьбу на поясах, Валентина Василькова тоже судит прекрасно борьбу.
Я должен сказать, женщины в спорте, в борьбе – например, сегодня Курочкина и Василиса боролись – они доминируют, они лучше и лучше становятся. Я даже последние два-три года говорю, что спорт находится в женских руках. Потому что они (разницы нет, олимпийские виды или не олимпийские) более зрелищно борются. Людям нравится: постоянно какие-то броски, баллы. Это борьба зрелищная.
Кристина Момот:
Какой самый экзотический вид борьбы вам приходилось судить?
Эдмар Абдулаев:
Экзотический – я бы не сказал, я бы сказал, один из сложных видов – это панкратион. Потому что там, считай, четыре судьи судят, плюс за ковром еще сидит тот, кто пишет записку. Короче, пять судей у нас, и там идет ударка, там броски идут, и бокс. И очень сложно, потому что быстрые удары идут, надо все записывать и начислять баллы. Это сложно. Один из сложных видов.
Кристина Момот:
Я думаю, что даже самые активные болельщики могут от силы десяток видов борьбы назвать. А сколько знаете вы?
Эдмар Абдулаев:
О-о-о, их очень много. Можно сказать, у каждого народа есть свой вид борьбы, где-то 50 видов. Но если мы смотрим на Международную федерацию борьбы, их в основном пять – это панкратион, грэпплинг, пляжная борьба, поясная борьба (которая делится еще на три вида). И еще три олимпийских вида. Их очень много.
Просто люди не знают, а они становятся все более и более популярными. Даже в Европе проводятся чемпионаты Европы, турниры разные международные по этим неолимпийским видам борьбы.
Я был недавно в Казахстане по куресу: итальянцы приехали в первый раз, румыны приехали, я из Нидерландов привез команду – всем нравится. И самое главное, что проводятся соревнования под открытым небом, и собирается столько народу – пять-шесть тысяч, молодые, старые. Очень интересно это.