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Николай Чергинец: Пишу книгу, где ничего не буду скрывать – ни хорошего, ни плохого, ни хороших людей, ни плохих

20.10.2017 - 22:11

Новости Беларуси. Николай Чергинец продолжает принимать поздравления с 80-летием. 20 октября в Национальной библиотеке прошел его творческий вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Писатель, политик и боевой офицер.

Имя Николая Чергинца хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Он автор остросюжетных повестей и романов. Самые известные из них – «Служба – дни и ночи», «Приказ №1», «Тайна черных гор», «Сыновья». Долгие годы он возглавляет Союз писателей Беларуси, а сейчас работает над автобиографической серией.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Есть кое-что в загашнике писателя. Пишу, например, биографическую книгу, где ничего не буду скрывать – ни хорошего, ни плохого. Ни хороших людей, ни плохих.

Постараюсь, чтобы эта книга читалась молодыми, чтобы они делали выводы для своей предстоящей жизни.

За плодотворную творческую и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы Николаю Чергинцу объявлена благодарность Президента. Сегодня поздравить писателя на творческий вечер пришли родные, друзья, коллеги.

Иван Юркин, генерал-майор КГБ запаса:
Для меня Николай Иванович является другом и учителем. Хочу сказать, что это человек с исключительными энциклопедическими знаниями, который хорошо знает жизнь.

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Его сюжеты основаны на собственных воспоминаниях. Три года он исполнял интернациональный долг в Афганистане. Свои книги писал на привалах. А еще Николая Чергинца называют основоположником «милицейского детектива». Сейчас он генерал-лейтенант в отставке, но многие годы проработал обычным опером. Причем был лучшим не только в городе, но и во всем СССР.

Николай Чергинец: Пишу книгу, где ничего не буду скрывать – ни хорошего, ни плохого, ни хороших людей, ни плохих

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