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Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг

22.11.2017 - 22:14

Новости Беларуси. Связь поколений. В Ленинском районе сегодня почтили память героев афганской войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музей «Память» пополнился новыми экспонатами. Свои книги подарил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. Он знает о судьбе афганцев не понаслышке. Сам три года исполнял интернациональный долг и писал книги на привалах. Примечательно, что в этом музее в качестве экскурсоводов выступают школьники. 

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Меня, честно говоря, очень поразило, что в условиях небольшого здания, нашли большое помещение, исходя их того, что может быть. И сделали весьма-весьма доброе дело, таких бы побольше памятных мест в нашей стране.

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг

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