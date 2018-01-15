﻿ Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой»

15.01.2018 - 16:43

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Николаевич Шудейко и чемпион, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.

С Паралимпиад белорусские спортсмены привозят больше медалей, чем с Олимпийский игр. С чем это связано?

Игорь Фортунов, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике:
На Олимпийские игры попадают элитные спортсмены. Естественно, все они отличаются огромной силой воли, стойкостью.

Паралимпийский спорт отличается долголетием. Сейчас в Беларуси появляются новые имена, молодые спортсмены. Можно ли сказать, что паралимпийский спорт стал системой?

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Я с уверенностью это подтверждаю, поскольку мы уже развиваемся, как самостоятельное общественное объединение (имею в виду сам Паралимпийский комитет и сам паралимпийский спорт). Всю историю нашей независимой Беларуси, а корнями это уходит значительно глубже – в наше общее государство – Советский Союз. Поэтому сейчас при целенаправленной, системной поддержке со стороны государства можно сказать, что паралимпийский спорт стал системой.

В Минске открылся спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Насколько это помогло и дало импульс в этом движении?

Игорь Фортунов:
Во-первых, мы получили возможность более грамотно распределять финансовые средства. Люди, которые ближе к паралимпийскому спорту, распределяют эти потоки.

Второе: теперь мы в более сжатые сроки можем для разных видов спорта закупать специализированную экипировку и инвентарь.

Третье (я считаю, что в перспективе это самое главное): мы получили возможность с более раннего времени поддерживать молодых спортсменов.

Мы получили возможность создавать группы, куда молодые ребята попадают, и мы их поддерживаем.

Николай Шудейко:
Четвертое: мы решаем большую социально-политическую задачу. Нас признали равными с остальными олимпийскими федерациями. Этот центр называется «Центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта». То есть мы уже интегрируем наш спорт в олимпийский спорт. Всему нашему составу спортсменов, тренеров даем возможность самоутвердиться, самореализоваться.

«Людей, которые поступают на Паралимпийские игры, не нужно подгонять»: Олег Шепель – о достижениях белорусских спортсменов на Паралимпиадах

«Паралимпийское движение является вторым по значимости спортивным движением в мире»

Николай Шудейко рассказал, почему Беларусь будет представлена только двумя видами спорта на Паралимпийских играх

Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх

Николай Шудейко: «Паралимпийский спорт в Беларуси стал системой»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генсекретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко и призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.
Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх
Николай Шудейко рассказал, почему Беларусь будет представлена только двумя видами спорта на Паралимпийских играх
Николай Шудейко рассказал, почему Беларусь будет представлена только двумя видами спорта на Паралимпийских играх
«Паралимпийское движение является вторым по значимости спортивным движением в мире»
«Паралимпийское движение является вторым по значимости спортивным движением в мире»
«Людей, которые поступают на Паралимпийские игры, не нужно подгонять»: Олег Шепель – о достижениях белорусских спортсменов на Паралимпиадах
«Людей, которые поступают на Паралимпийские игры, не нужно подгонять»: Олег Шепель – о достижениях белорусских спортсменов на Паралимпиадах
"Неделя спорта" за 14.01.2018
"Неделя спорта" за 14.01.2018
Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги
Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги
Семён Шапиро вручил почётные грамоты участникам XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Семён Шапиро вручил почётные грамоты участникам XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Турист из Саратова пересекает пешком Беларусь в знак благодарности белорусским паралимпийцам за поддержку россиян
Турист из Саратова пересекает пешком Беларусь в знак благодарности белорусским паралимпийцам за поддержку россиян
Все новости по теме Паралимпийские игры
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru