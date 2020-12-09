Николай Снопков: для нас ЕАБР сейчас очень важен с учётом того, что прорабатываются очередные санкционные списки

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на помощь Евразийского банка развития в реализации инфраструктурных проектов. Об этом 9 декабря заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время встречи с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона поблагодарила международную структуру за сотрудничество в столь непростой период, несмотря на сильное внешнее давление и вмешательство извне. В свою очередь Николай Подгузов отметил, что банк вне политики. У организации первоочередные задачи совсем иные. О них, а также о дальнейшем сотрудничестве и шла речь на встрече.

Отметим, что главная задача этой международной финансовой организации – развитие экономик и интеграционных процессов в ЕАЭС. Порядка 23 % всего кредитного портфеля банка приходится на Беларусь. Речь идет о сумме равной почти миллиарду долларов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Для нас ЕАБР сейчас – очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь. И очень благодарны, собственно говоря, заявлению вашего заместителя о том, что ЕАБР готов заместить те кредитные линии, те инфраструктурные и транспортные проекты, от которых в связи с определенными субъективными причинами отказываются ЕИБ и ЕБРР. Это для нас будет очень важно. И даже с учетом того, что портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации.

Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития:

Мы свои планы выстраиваем исходя из вот таких принципов, поэтому, действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около 1 миллиарда долларов США – это порядка 23 % портфеля. Процессы идут, и мы портфель наращиваем.

Добавим, что Евразийский банк развития – международная финансовая организация с уставным фондом 7 миллиардов долларов. Его в 2006 году основали Россия и Казахстан. Государствами – участниками банка также являются Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.