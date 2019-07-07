Никто не забыт и ничто не забыто. Рассказываем об акции «Беларусь помнит», которая сплотила страну накануне Дня Независимости
Новости Беларуси. 1133 дня. Только вдумайтесь: в Великую Отечественною наша Беларусь была оккупирована 1133 дня. И каждый из них длился дольше века.
В июле 1944-го здесь был Минский котел, одно из главных сражений за освобождение Беларуси во время операции «Багратион», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В окружение попала 105-тысячная фашистская группировка. Более 70 тысяч гитлеровцев были убиты воинами-освободителями. В память о всех героях войны под Минском был возведен Курган Славы.
Горсть за горстью. Пожалуй, самая известная фраза об истории создания этого монумента. Был брошен клич – и полтора года сюда ехали люди, выстраивались в очередь, чтобы высыпать землю, привезенную из городов-героев и мест сражений. Это было воистину великое паломничество.
«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи рассказала о своём дедушке, который прошёл всю войну
Страшной была та война, великой была та Победа. День за днем наши люди воевали и жили на пределе сил. Страшно даже представить, как это: сражаться, как последний раз, погибать, но не сдаваться, отправлять на войну мужей и сыновей, не зная, вернуться ли.
Шаг за шагом они шли к Победе, которая поначалу казалась невероятной. Шаг за шагом они шли к мечте о свободной стране и свободной жизни. Шаг за шагом они давали нам надежду на будущее. Шаг за шагом мы будем помнить. Каждого.
Они сражались за Родину и за каждого из нас. Такие рассказы из уст в уста передают во многих белорусских семьях. Война вошла в каждый дом и оставила там свой смертельный след.
Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
У моей супруги дедушка двое суток в годы Великой Отечественной войны на бревне в Черном море после разбомбленного корабля плавал. Можете представить, какое это потрясение для человека. Вместе с другом они остались живы.
Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной
Возможно, потому молодежный марафон «75» «Родные лица Победы», которому старт дал лично Президент страны Александр Лукашенко на площади Победы 9 мая, когда росчерком пера аккуратно вывел лаконичное «Беларусь помнит».
Отозвался в сердцах тысяч неравнодушных белорусов. В передвижную лабораторию, которая проехала дорогами боевой славы наших солдат, люди нескончаемым потоком несли фотографии своих родных и близких. Тех, кто ушел на фронт, чтобы навсегда остаться на поле боя и в наших сердцах.
Теперь родные лица воинов-освободителей, героев войны, смотрят на нас со страниц первого тома национального фотомемориала.
Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»
На фотографиях герои не из книжек, а родные и близкие – папы и мамы, бабушки и дедушки. Акция стала поистине всенародной, а потому организаторы решили издать сразу несколько томов национального альбома памяти.
До следующего Дня Победы, когда Беларусь отметит 75-летие окончания войны, все желающие могут принять участие в мемориальном марафоне и принести снимок своего героя.
Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной
Юрий Шароваров:
Я горжусь подвигом своих родственников. И в такие памятные для Беларуси дни не могу не посетить данное мероприятие.
Найти партизана. Поисковый портал появился в Беларуси. Как он работает?
Продолжают белорусы и начатый молодежью фоточеллендж. Онлайн галерею наших героев теперь можно найти в любой соцсети по хештегу #Беларусьпомнит. В геолокациях – вся страна. Здесь и медийные персоны – артисты, политики, спортсмены – и маленькие дети – то самое юное поколение, которое бережно хранит память предков.
Дмитрий Васько, главный специалист центра информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:
Это очень массовость набрало. Более 5 тысяч по одной из социальных сетей. То есть по всем социальным сетям идет массово этот челлендж.
Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов
Но в соцсетях собрать всю информацию невозможно. А так хочется знать имена каждого героя. Потому издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив решились на беспрецедентный проект. Тысячи томов – машинно- и рукописных свидетельств о партизанской жизни – оцифрованы. Онлайн-мемориал теперь доступен всем (подробнее – здесь).
Расширенный поиск позволит по крупицам – по году и месту рождения, наградам и участии в партизанских соединениях – найти родственника, который до сих пор числится в списках пропавших без вести.
В процессе оцифровки авторы проекта обнаружили сведения о героических предках известных людей, среди которых и лидер группы «J:Морс» Владимир Пугач.
Лидер группы J:Морс о портале «Партизаны Беларуси»: Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нём
А это результат кропотливой работы десятков детей по всей стране.
Здесь – фамилия, имя, отчество, годы жизни, звание и место рождения.
Полотнище «Беларусь помнит» школьники собирали по лоскуткам. Ребята решили отыскать и разместить здесь всех героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, выходцев из Беларуси. И если с последними вопросов не возникало – их ровно 71, то имена героев Советского Союза выискивали в архивах и документах. Сейчас в историю вписаны 484 воина-освободителя.
Роман Мамченко, главный специалист отдела проектной деятельности ЦК ОО «БРСМ»:
Чтобы сделать такое уникальное полотно (а размер его – 6 на 12 метров), нужно было проверить информацию. По предварительным данным, у нас было только 478 имен, а в результате нашей работы, ее анализа мы нашли еще имен. Итого получилось 484.
К слову, именно душевный порыв школьников дал старт беспрецедентной акции памяти. Волонтеры отрядов «Доброе сердце», которые ухаживают за более чем 2,5 тысячами воинских захоронений по всей стране, накануне Дня Независимости возложили цветы к обелиску «Скорбящей матери» в Мяделе и призвали всех белорусов почтить память воинов-освободителей букетом гвоздик.
Так родилась акция «Беларусь помнит. Помним каждого». Политики, артисты, спортсмены, журналисты и обычные школьники выстилали пестрыми цветочными коврами памятники и мемориалы страны.
Цветы легли у подножия всех без исключения воинских захоронений нашей страны. И одна мысль на всех, как молитва за павших: «Никто не забыт. И ничто не забыто!».
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Как мы объясним, так это и сохранится в памяти наших внуков. А они расскажут своим. И мы всегда будем гордиться тем, что у нас есть такая страна, что это наша страна, что мы ее любим, что мы делаем все для того, чтобы она процветала, чтобы здесь радостно жили и радовались все поколения белорусов.
Присоединились к марафону памяти «75» и центральные медиа страны. Накануне Дня Независимости сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь». Уже 50 лет он сухими ударами колоколов напоминает о жестоком 1943-м. Когда 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. На месте трагедии – остовы домов тысяч деревень, разделивших печальную участь Хатыни.
«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны
Цветы памяти в эти дни – как символ единства нации. Беларусь помнит. И те, кто прошел дорогами войны, и мы, их потомки, которым есть за что сказать спасибо.
Вероника Гришкова, СТВ:
Маленькие и большие, известные и спрятанные в лесной глуши, монументальные и застывшие в одной надписи – в Беларуси нет памятников, которые бы не утопали в цветах в эти праздничные дни. С каждым годом мы все бережнее относимся к своим мемориалам, ведь чем меньше живых свидетелей той войны, тем ценнее для нас все то, о чем говорит немая память.
Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – без сомнения, главный государственный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе его отметила вся страна. В 2019 году вместе с важнейшей для нас всех датой – 75-летием освобождения Беларуси от фашистской навалы.
В больших городах и на малых родинах – каждый в нашей стране в этот день вспомнил о том, что нельзя забыть. О том великом пути к Победе и тех великих людях, которым мы обязаны жизнью.
3 июля 1944-го Минск был свободен. И нет другой такой даты в нашей истории, которая бы лучше подходила под празднование Дня Независимости. Война – это страшно. Но еще страшнее – несвобода. Потому они погибали, но не сдавались. И потому мы должны помнить. И сделать все, чтобы та война была последней на нашей земле.
Корреспондент Екатерина Жилянина – о Дне Независимости под мирным небом.
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия
Накануне главного государственного праздника – торжественное собрание во Дворце Независимости. Одна из традиций суверенной Беларуси.
Ветераны на этом празднике – главные гости, им страна обязана своей сегодняшней свободой. И ключевые для государства фигуры – те, кто строит будущее страны. Президент в своем выступлении отмечает: испытания, через которые в военные годы прошел наш народ, проявили несгибаемый белорусский характер, выковали национальную ментальность. А ведь могли поставить точку в истории свободной страны.
«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики
Говоря о подвиге, о долге перед родиной, Александр Лукашенко не обходит стороной актуальную тему. Высказывается о спорах вокруг нового закона о службе в армии. Президент уверен: Родину должны защищать все.
«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии
Армией своей и военной мощью страна вправе гордиться. Парад 3 июля в этом году отложили на вечер. Но с самого утра к монументам и памятным местам продолжали нести цветы.
Ровно 75 лет назад в этот день Минск освободили от захватчиков и оккупантов. Белорусы вспоминали героев, склонивших головы во имя мира на родной земле.
А потом отмечали Победу, праздновали по всей стране. Ведь события 3 июля, по сути, стали переломным моментом в истории Беларуси.
И вот расчеты готовы к старту. К месту парада прибыл главнокомандующий Вооруженных Сил. Александр Лукашенко в своем выступлении еще раз подчеркнул: боеспособность мы укрепляем исключительно для того, чтобы обеспечить мир на своей земле. И еще мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе.
Александр Лукашенко: Все сегодня воюют против всех
Сам парад начался с представления в воздухе: высший пилотаж в исполнении авиаторов. Боевые самолеты и вертолеты, причем не только из Беларуси.
Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Фотофакт
Россияне привезли на парад свои Ми-8 и боевые – разведывательные Ка-52. Эти воздушные машины нового образца называют «аллигаторами». И, конечно, пролетели над трибунами истребители. Кстати, в этом году в параде приняли участие представители восьми государств: кроме России, еще Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая.
Механизированные колонны на 70 % в 2019 году состояли из новинок и модернизированных образцов. Все самое передовое: боевые роботы, наземные и воздушные машины с дистанционным управлением. Конечно, не обошлось без классики. Открыл парад, кстати, по традиции танк Т-34. Показали и пожалуй самую заметную новинку последних лет – нашу реактивную систему залпового огня «Полонез». Всего 280 единиц техники.
5 тысяч военнослужащих чеканили шаг в пеших расчетах. В 2018 году дебютировавшие на параде женщины в нынешнем году представительство увеличили. К представительницам Вооруженных Сил присоединились сотрудницы МВД. И, кстати, на этом параде у девушек была специальная обувь. Чтобы туфельки не теряли.
Впервые в параде знамен пронесли партизанские. И это тоже особенность нынешнего парада. Борьба за свободу страны велась, что называется, на всех фронтах: и в тылу, и на передовой, и в партизанских лесах белорусы вносили вклад в будущую независимость страны.
О героизме, о красоте человеческого подвига зрителям в своей постановке рассказали артисты. Они завершили парад театрализованным эпизодом.
Музыкальную тему продолжили белорусы по всей стране, исполнив вместе национальный гимн. Это кульминация Дня Независимости.