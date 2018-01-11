Ночь мальчик провел в подъезде. Пропавшего в Минске 10-летнего школьника нашли

Новости Беларуси. Пропавший в Минске 10 января школьник найден.

По информации ГУВД Мингорисполкома, ребенка обнаружили прохожие возле дома по улице Голодеда и сообщили по телефонам в ориентировке.

Татьяна Ковалева, официальный представитель Ленинского РУВД:

Эту ночь мальчик провел в подъезде дома по улице Ангарская.

Ребенка нашли спустя сутки после того, как он пропал.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Поисково-спасательный отряд «Ангел» выразил благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принимал участие в поиске и информировании.

Напомним, 10-летний Даниил Соколовский пропал 10 января днем после школы. Было неизвестно, куда мог направиться мальчик.