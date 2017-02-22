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Ночью 22 февраля возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль

22.02.2017 - 19:59

Новости Беларуси. И начнём выпуск с ночного ЧП. В Минске открытым пламенем горел автомобиль.

Предположительно источник пожара образовался в моторном отсеке. Пламя перекинулось и на соседние автомобили.

Пожар на парковке. Сегодня ночью возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль. К счастью, никто не пострадал, но две рядом стоящие машины изрядно подкоптились. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Также пострадали две рядом стоящие машины.

Уже на протяжении нескольких лет этот двор на улице Богдановича заливает водой. Если, например, плавающая Венеция вдохновляла Данте на великие стихи, то в нашем климате здесь совсем не до романтики.

Затопления происходят регулярно. Как только пройдёт дождь или начнёт таять снег – сухим из двора не выйдешь. Причина, как уверяют жильцы, в том, что не работает дренажная система. Неоднократно местные жители обращались в разные инстанции, в том числе и в администрацию района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако дальше бумажного ответа дело не пошло.

Валерий Смирнов:
Утром подморозило, водители вышли, а колёса практически наполовину вмёрзжие в лёд. Кто-то выталкивал, кого-то дёргали, кто-то ждал пока отмёрзнет. Попримерзали и диски тормозные. Неприятный момент. 

Наша съёмочная группа стала свидетелем курьёзного случая. На автобусной остановке «Станция метро «Немига» подрались контролёр и мужчина пожилого возраста.

Последний, выйдя из транспорта, попытался скорее уйти. Однако у охотника на зайцев были другие планы. Контролёр попыталась догнать мужчину,

На видео заметно, как бывший пассажир грубо толкнул женщину, однако та не растерялась и ответила, что называется, по-мужски. Молодой парень, проходивший мимо, вмешался и урезонил так не по-джентельменски поступившего нарушителя. Объяснить произошедшее нам смогла только второй контролёр.

Контролер:
На передней площадке сидел человек без оплаты, женщина, контролёр попыталась оштрафовать, а мужчина ей препятствовал всячески, понимаете? В итоге, когда мы вышли на остановку действительно безбилетная убежала, а что дальше продолжалось, я не видела. 

Ночью 22 февраля возле жилого дома на улице Горецкого загорелся автомобиль

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