новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Ночью спасатели провели учения в столичном метро

29.03.2017 - 20:21

Новости Беларуси. Горящий поезд, завалы и десятки пострадавших. Спасатели провели учения в столичном метро.

Масштабные маневры МЧС прошли этой ночью в минской подземке.

Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.

Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


Александр Попко, официальный представитель МГУ МЧС:
Работа личного состава была отмечена, как руководящим звеном,

так и администрацией метрополитена высокой оценкой.

Стоит отметить, что все водные, были выполнены оперативно, в этот раз мы использовали статистов, засекали по времени. И в принципе все действия пожарных были слажены

Учения длились около 3-ёх часов. Было задействовано 110 сотрудников МЧС и 26 единиц спасательной техники.

Ночью спасатели провели учения в столичном метро

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на станции «Малиновка». Учения МЧС и Минского метрополитена прошли ночью 29 марта
Пожар на станции «Малиновка». Учения МЧС и Минского метрополитена прошли ночью 29 марта
В Минске спасатели провели масштабные учения
15 единиц спецтехники, в том числе и авиация: масштабные учения МЧС прошли в Минске
В торговом центре Минска произошло возгорание: учения МЧС (видеофакт)
В торговом центре Минска произошло возгорание: учения МЧС (видеофакт)
Елена Дмитрук
МЧС Беларуси запускает серию детских обучающих мультфильмов по безопасному поведению на YouTube
Сказки, стихи, модели и плакаты: результаты областного этапа «Спасатели глазами детей-2017»
Сказки, стихи, модели и плакаты: результаты областного этапа «Спасатели глазами детей-2017»
Найти, чем интересуется современный школьник, студент: интерактивные встречи с МЧС
Найти, чем интересуется современный школьник, студент: интерактивные встречи с МЧС
МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса: отвечать за пожарную безопасность будут руководители
МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса: отвечать за пожарную безопасность будут руководители
«Помощь рядом»: Красный Крест и МЧС запускают совместное мобильное приложение
«Помощь рядом»: Красный Крест и МЧС запускают совместное мобильное приложение
Все новости по теме МЧС Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru