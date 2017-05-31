новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Ночью в Минске грузовик протаранил троллейбус

31.05.2017 - 17:15

‍Новости Беларуси. В ночь на 31 мая грузовик Iveco протаранил троллейбус. Авария произошла на проспекте Независимости в районе перекрестка с улицей Калиновского. Удар был такой силы, что задняя часть троллейбуса деформировалась в салон.

На момент аварии в троллейбусе не было пассажиров: транспортное средство следовало в парк.

Водителя грузовика из покореженной кабины извлекли спасатели. Мужчину доставили в больницу.



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Работниками МЧС в 01-20 с использованием аварийно-спасательного инструмента «Холматро» из салона грузового автомобиля был деблокирован (спасен) водитель, который с диагнозом ЧМТ легкой степени и рваной раной лица доставлен в УЗ «Минская областная клиническая больница». Водитель троллейбуса не пострадал.

В Минске грузовик протаранил троллейбус‍

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Легковушка и микроавтобус столкнулись у станции метро «Институт культуры» и образовали затор
Легковушка и микроавтобус столкнулись у станции метро «Институт культуры» и образовали затор
На улице Орловской автомобиль выехал за пределы проезжей части и наехал на металлическое ограждение
Серьезных травм водитель не получил, потому что был пристегнут: подробности аварии с участием Daewoo в Минске
ГАИ – о возможных причинах падения автомобиля с путепровода в Минске
ГАИ – о возможных причинах падения автомобиля с путепровода в Минске
В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице
В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице
Два автомобиля столкнулись в центре Минска: один вылетел на разделительную линию и перевернулся
Два автомобиля столкнулись в центре Минска: один вылетел на разделительную линию и перевернулся
Авария в Миснке: во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто
Авария в Миснке: во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто
В Минске грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина
В Минске грузовик сбил легковушку, за рулём которой находилась 50-летняя женщина
Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске
Водитель маршрутки не понял, что поливочная машина стоит: авария на проспекте Независимости в Минске
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru