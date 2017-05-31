Ночью в Минске грузовик протаранил троллейбус

‍Новости Беларуси. В ночь на 31 мая грузовик Iveco протаранил троллейбус. Авария произошла на проспекте Независимости в районе перекрестка с улицей Калиновского. Удар был такой силы, что задняя часть троллейбуса деформировалась в салон.





На момент аварии в троллейбусе не было пассажиров: транспортное средство следовало в парк.

Водителя грузовика из покореженной кабины извлекли спасатели. Мужчину доставили в больницу.





Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Работниками МЧС в 01-20 с использованием аварийно-спасательного инструмента «Холматро» из салона грузового автомобиля был деблокирован (спасен) водитель, который с диагнозом ЧМТ легкой степени и рваной раной лица доставлен в УЗ «Минская областная клиническая больница». Водитель троллейбуса не пострадал.