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Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек

25.02.2017 - 13:30

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту чрезвычайного происшествия на Скидельском сахарном комбинате.

Этой ночью в одном из цехов предприятия прогремел взрыв. Пострадали 5 сотрудниц.

С ожогами  разной степени тяжести они госпитализированы и находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорания после взрыва не было, однако стены помещения частично деформированы.

Повреждены также окна и двери. Работы в цеху в данное время приостановлены.

На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи. Мы связались по телефону с официальным представителем управления следственного комитета по Гродненской области Сергеем Шершеневичем. У него вся последняя информация.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.

В целях восстановления обстоятельств произошедшего, в том числе причин, допрашиваются руководители предприятия.

Изъята документация по охране труда и техники безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси.

Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавших работников.

Планируется проведения ряда специальных технических экспертиз, устанавливается размер причиненного предприятию ущерба. 

Ночью в одном из цехов Скидельского сахарного завода прогремел взрыв: пострадали 5 человек

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