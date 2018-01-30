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НОК назвал имена конькобежцев-обладателей трёх дополнительных квот на ОИ-2018

30.01.2018 - 09:46

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси назвал имена обладателей трех дополнительных квот в конькобежном спорте, предоставленных нашей стране оргкомитетом Игр-2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Виталий и Татьяна Михайловы, а также Ксения Садовская. Накануне стало известно, что Беларусь получила пять дополнительных мест для участия Играх-2018: три в конькобежном спорте, два в лыжных гонках. Лыжники пока еще не определились с выбором.

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На этот момент известны имена 31 белорусского атлета, которые выступят в шести видах спорта. Олимпиада стартует в Пхенчхане 9 февраля. Первые белорусы уже отправились в Корею. Любопытно, что в Олимпийской деревне ближайшими соседями белорусской команды будут спортсмены Латвии, Эстонии и Канады.

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