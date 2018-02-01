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Ноу-хау от борисовских учёных: на местном заводе стали выпускать «умную» упаковку

01.02.2018 - 18:26

Новости Беларуси. «Умную» упаковку стали делать на заводе полимерной тары в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Ее необычность в том, что она создана из натурального сырья и обладает биохимическим разложением. За год экоматериал распадается на полностью безопасные для окружающей среды вещества. Альтернатива обычной бумаге уже нашла применение – как упаковка пищевых изделий. «Умная» обертка обеспечивает защиту продукта от вредного воздействия кислорода и влаги, что продлевает срок хранения. Экобумага – серьезный конкурент алюминиевой фольги.

Виталий Пацукевич, заместитель главного технолога Борисовского завода полимерной тары:
При нанесении на наноуровне алюминия на нашу «умную» бумагу образуется алюминиевая фольга, ничем не отличимая от стандартной алюминиевой фольги, но обладающие свойствами в течение года в природе исчезать. Мы можем обеспечить экологичность, быструю выработку данного материала и резкое снижение энергоресурсов на производство алюминиевой фольги.

К тому же, безопасная упаковка – экспортоориентированный товар. А специалисты завода совместно с учеными проводят новые эксперименты, которые позволят создать принципиально новый тип экоматериала.

Ноу-хау от борисовских учёных: на местном заводе стали выпускать «умную» упаковку

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