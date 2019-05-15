Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Новая редакция ПДД в Беларуси. Что изменится? ГАИ объясняет

15.05.2019 - 19:42

Новости Беларуси. 15 мая завершается общественное обсуждение изменений в правилах дорожного движения. О том, чего ждать автомобилистам и не только, поговорим с официальным представителем УГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем.

Евгений Горин, СТВ:
Станислав, здравствуйте. Как много людей хотят принимать участие в формировании этих правил движения? Попадаются ли ценные замечания, которые впоследствии могут или становятся законом?

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Здравствуйте. То количество сообщений, которое мы видим, говорит о том, что достаточно много людей хотят принять участие в проекте указа об изменениях Правил дорожного движения. Некоторые из них действительно носят рациональное зерно.

Некоторые моменты людям непонятны. Например, о правилах двух полос так называемых для пешеходов, когда впереди перед идущим пешеходом должно оставаться две полосы до проезжающего автомобиля.

Евгений Горин:
Большой общественный резонанс был насчет этого правила.

Станислав Соловей:
Здесь конкретизируется, потому что раньше было непонятно – остается три-четыре полосы и, по сути, водитель не пропускает пешехода. Были разные подходы, и было достаточно много возмущений по этому поводу. Чтобы эта норма была более четкая, вводится такое понятие.

Евгений Горин:
О каких цифрах мы говорим? Вообще много приходит предложений – это десятки, сотни, тысячи?

Станислав Соловей:
Это тысячи предложений, которые в ближайшее время будут активно обрабатываться. Наши специалисты будут смотреть, где есть достойные предложения, которые необходимо обсудить.

Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?

Евгений Горин:
В Беларуси все больше попадается велосипедистов, водителей, которые садятся на экзотические виды транспорта – такие как гироскутеры и сегвеи. Они как-то будут вписаны в новые Правила дорожного движения? Может быть, как-то изменится статус ДТП с их участием и тому подобное?

Станислав Соловей:
Да, действительно, ничто не стоит на месте. Появляются электроскутеры, электромотоциклы, сегвеи и так далее. Это все требует систематизации – что к чему относится. Если средство персональной мобильности, приводимое в движение с помощью электродвигателя, не развивает более 25 километров в час (в нынешней редакции), то тот, кто на нем передвигается, будет приравниваться к пешеходам. Если уже мощности и скорости больше, то, соответственно, из характеристик уже будут приравниваться некоторые к мопедам, а некоторые – к мотоциклам.

Евгений Горин:
Всегда возникает очень много споров, когда сотрудник ГАИ останавливает машину для проверки документов. Как правило, это вызывает достаточно нервную реакцию. Вы как-то анализируете все это, как-то пытаетесь преодолеть? В дальнейшем, может быть, будет учитываться в правилах?

Станислав Соловей:
Что касается законодательства, сегодня сотрудник Госавтоинспекции вправе остановить водителя, в том числе для проверки документов. Без остановки нельзя понять, трезв ли водитель, есть ли у него право управления транспортным средством.

Сколько водителей садится пьяными за руль ежедневно? Рассказывает представитель ГАИ

Евгений Горин:
Кстати, если не ошибаюсь, на майские праздники были задержаны 68 водителей в нетрезвом виде. На ваш взгляд, что нужно предпринять – может быть, даже какие-то радикальные меры – чтобы случаев, когда человек пьяным садится за руль, становилось все меньше и меньше?

Станислав Соловей:
Если проанализировать последние 20 лет, в начале 2000-х, чтобы вы представляли, задерживали за сутки 200-300 нетрезвых водителей. То есть за год порядка 85 тысяч. Сейчас эта цифра составляет порядка 20 тысяч за год. Мы видим: в целом люди понимают, меньше пьют.

Что касается сезонного фактора, сейчас наступила теплая погода, и особенно на выходные увеличивается в 2-2,5 раза число нетрезвых водителей. В будний день задерживается порядка 40-50 водителей, в выходные эта цифра стремится к 100 и больше.

Достаточно жесткие у нас меры ответственности к нетрезвым водителям. Это и административная ответственность, и уголовная повторно в течение года. Лишение водительского удостоверения. Конфискация автомобиля. Штраф до 1000 базовых величин. Но, тем не менее, садятся. В основном это молодые люди после каких-то праздников в вечернее, ночное время. Повлиять на них очень сложно, поэтому мы обращаемся ко всем гражданам: если такие случаи видны, звоните по телефону 102.

Новости по теме

Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?

Столичные школьники приняли участие в акции «Письмо водителю». Как отреагировали водители?

Водитель рассказывает о пешеходах-камикадзе на минских дорогах: «40 секунд у неё ещё красного света было»

Когда белорусских пешеходов начнут штрафовать за разговоры по телефону на дороге?

ГАИ бьёт тревогу: пешеходы грубо нарушают ПДД, переходя дорогу. Показываем видео с минских улиц

Палата представителей: подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой

«Самое главное – личный пример родителей». Сотрудники ГАИ провели акцию по профилактике ДТП с участием детей

«Повышать безопасность дорожного движения». МКАД могут сделать платной для грузовиков
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Стальную скульптуру «Кролик» продали за 91 млн долларов

В Шанхае обрушилось здание фабрики во время ремонта: десятки человек оказались под завалами

«Только старший вернулся, ушёл младший». Как солдат-срочников встречают дома

Названа дата инаугурации Владимира Зеленского

Кто пройдёт в финал «Евровидения-2019»? Имена конкурсантов назовут в ночь на 17 мая

130-летний юбилей Эйфелевой башни отметили в Париже

Все новости