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Новая школа в микрорайоне Домбровка: записать ребенка можно до конца августа

24.08.2017 - 22:11

Новости Беларуси. В микрорайоне Домбровка по улице Гаруна к 1 сентября готовится открыться школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме просторных классов, есть бассейн на 25 метров, два тренажерных зала, волейбольная и баскетбольная площадки.

Сейчас здесь наносят последние штрихи в праздничном оформлении. Кстати, записать ребенка в 41-ю школу можно будет до конца августа.

Ирина Дрозд, директор ГУО «Средняя школа № 4»:
На сегодня у нас 1200 детей уже есть, но набор продолжается. Уже больше 40 классов-комплектов сформировано, примерно так по количеству.

По наполнению: средняя наполняемость пока идет 28 человек, максимальная – 30.

Новостройка оборудована по последнему слову техники. Это четыре компьютерных класса и столько же лингафонных кабинетов. А сама конструкция школы напоминает летучий корабль.

Новая школа в микрорайоне Домбровка: записать ребенка можно до конца августа

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