Новая workout-площадка открылась вдоль Свислочи на проспекте Победителей

Новости Беларуси. Турники, лестницы и брусья на свежем воздухе. 8 сентября в Центральном районе на проспекте Победителей вдоль набережной Свислочи открылась воркаут-площадка. Расположенная она прямо возле велодорожки, так что спортсменам точно понравится.

Любители активного отдыха новую территорию освоили сразу.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:

Это просто поддержка тех инициатив, которые сегодня есть у молодежи. Если это движение будет получать такую масштабную поддержку молодежи, то я уверен: не то, что спортзалы не нужны будут, а будут гораздо больше востребованы открытые площадки такого рода.

Поэтому этот подарок – своеобразный подарок нашему будущему здоровому образу жизни, здоровому городу, здоровому государству.

Никита Останин:

Площадка классная, интересная. На ней нет ничего лишнего, то есть все, что нужно для функционала.

В честь юбилея столицы организаторы придумали особое задание – совместными усилиями подтянуться ровно 950 раз.

С задачей справились на ура.