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Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение

03.01.2018 - 23:37

Новости Беларуси. Многие с самого детства не любят ходить к зубным врачам. Но в 12-ю стоматологическую поликлинику можно идти смело. Будет совсем не больно и даже очень интересно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Сам процесс борьбы с кариесом можно наблюдать в режиме реального времени как настоящее кино. А всё благодаря – новому оборудованию. 4 стоматологические установки в умелых руках врача дают возможность выполнить любую операцию: от пломбирования и отбеливания до удаления.

И времени на лечение теперь требуется гораздо меньше. 

Владимир Кравчёнок, главный врач УЗ «12-я городская стоматологическая поликлиника»:
Сегодня у нас мы ставим на тех же компьютерных мониторах музыку, спокойную музыку, которая расслабляет и пациента, и доктора. 

Елена Гречухина:
Мне было совсем не больно, комфортно, было приятно смотреть на экран. Ощущения были хорошие. 

Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение

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