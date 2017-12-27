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Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт

27.12.2017 - 17:11

Новости Беларуси. Белорусский государственный цирк собрал 27 декабря полторы тысячи детей, чтобы те смогли разгадать «Тайны волшебного ларца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее представление организовано в рамках благотворительной акции «Наши дети». Здесь собрались лучшие ученики школ и гимназий Минска, а так же воспитанники школ-интернатов, сироты и дети из многодетных семей. Все они получили не только сладкие подарки, но и окунулись в мир сказок и приключений.

Валерия Пашкова, уче6ница СШ № 64:
Нам этот цирк очень нравится из-за того, что тут всегда много неожиданностей. Ты не ожидаешь, что произойдет, и когда все-таки происходит, ты в полном восторге.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Идет посещение детских домов и учреждений здравоохранения. И, наверное, смысл в том, что каждый может сделать свой маленький вклад в наше будущее. Наше будущее – это наши дети.

Акция «Наши дети» стала уже традиционной, и в 2017 году проводится в 22 раз. Праздничные мероприятия продлятся до 10 января. Напоминаем, что 28 декабря во Дворце Республики поздравления с Новым годом дети будут принимать от главы государства.

Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Фото. Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Фото. Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Фото. Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Фото. Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Фото. Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт
Фото. Новогоднее представление «Тайны волшебного ларца» в Белгосцирке: фотофакт

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