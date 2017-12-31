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Новогодний подарок от телеканала СТВ: чем он порадует зрителей

31.12.2017 - 14:52

Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил большую новогоднюю программу для наших зрителей. Весь день будет насыщен яркими шоу и громкими премьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через несколько часов в эфире – праздничный выпуск кулинарного шоу «Большая удача», на котором известные люди подскажут вам несколько эксклюзивных новогодних рецептов. А в 17:20 эстафету примет караоке-шоу «Любимые песни». Самые популярные артисты исполнят лучшие звездные хиты. В 20:45 от экранов лучше не отходить – мы покажем грандиозный финал полюбившегося зрителям шоу перевоплощений «Звезда эпохи».


Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это специальный выпуск, где будут вживую петь с оркестром наши любимые исполнители песни разных эпох, но песни, которые связаны с Новым годом.

За час до полуночи на новогодний огонек заглянут четыре десятка самых известных и любимых исполнителей. Наши ведущие подведут итоги 2017 года и загадают желание на будущий вместе с популярными артистами и теми, кто сделал 2017 незабываемым. Спортсмены, деятели культуры, писатели и не только.


Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси:
В 2017 году прошла выставка «Валентин Елизарьев. Балет – Искусство мысли» сразу в нескольких учреждениях. Я очень хотел бы, чтоб в новом году не только у меня, но у всех белорусов было много ярких и интересных творческих событий.


Наш канал гарантирует яркое новогоднее настроение, позитивные эмоции и вдохновение. Тех, кто встретит наступающий праздник с СТВ, в 2018 году обязательно ждет много ярких и радостных событий. Держите руку на кнопке нашего телеканала.

Новогодний подарок от телеканала СТВ, чем он порадует зрителей

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