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Новогодний стол обойдется в 2017 году в ту же сумму, что и в 2016

21.12.2017 - 19:15

Новости Беларуси. Контроль за ценами усилен в преддверии Нового года. Под пристальным вниманием ревизоров – уровень скидок по акциям и формирование ценников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае нарушений работа торгового объекта может быть приостановлена. Запрещено увеличение отпускных и розничных цен не только на потребительские, но и на продовольственные товары. Специалисты отмечают, что в 2016 году новогодний стол обошелся покупателям в такую же стоимость, как и в преддверии 2018.

В числе наиболее популярных покупок в эти дни – традиционно шампанское, зеленый горошек, сладости и мандарины.

Все неотъемлемые атрибуты праздника сейчас можно приобрести со значительными скидками.

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Новогодний стол обойдется в 2017 году в ту же сумму, что и в 2016

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