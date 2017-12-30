Новогодняя иллюминация в Минске: видеофакт

Новости Беларуси. Елки, иллюминация, ярмарки и распродажи – в Минске официально объявлено предновогоднее настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До наступления 2018 года остается чуть больше суток,

и подготовка, даже вопреки не по сезону теплой погоде, идет полным ходом.

Огни вечерней столицы открывают безграничные возможности для ярких фотосессий, а витрины магазинов воодушевляют на покупку подарков самым родным и близким. К слову, праздничная иллюминация будет радовать гостей и жителей Минска вплоть до старого Нового года.