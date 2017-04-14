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Новости экономики за 14.04.2017

14.04.2017 - 22:32

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрировали миллионного индивидуального предпринимателя. Это бизнес-леди из Бреста.

Ежедневно в Беларуси около 150 человек открывают свое собственное дело.

Если раньше на регистрацию требовалось около трех месяцев, то теперь можно уложиться за один день. И еще сократилось количество проверок, а санитарные нормы стали понятнее. Также 13 апреля на общественное обсуждение вынесен пакет проектов по дальнейшей либерализации бизнеса.

РЕКЛАМНЫЕ ИГРЫ ПО-НОВОМУ?
Дополнительные возможности бизнесу могут дать новые правила рекламных игр. Предложение вынесли на также общественное обсуждение.

Планируется, что розыгрыши можно будет проводить без регистрации, в том числе и в интернете.

Также обсуждается возможность дать иностранным фирмам право изготавливать рекламу, в том числе и наружную. Напоминаем, что каждый может вынести свое предложение на Национальном правовом портале.

НАГРАДЫ СЛОНИМСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
Слонимский мясокомбинат получил премию правительства за достижения в области качества. Почетную награду вручил премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Главным достижением предприятия стало получение международных сертификатов безопасности продукции.

Таким образом, миссия Слонимского мясокомбината – здоровые продукты для здоровья нации – подтвердилась и на интернациональном уровне. Сегодня Слонимский мясокомбинат продает свои товары не только по всей Беларуси, но и экспортирует в другие страны. Внешняя выручка каждый месяц составляет около трех миллионов долларов. То, что колбасы, мясо и другие изделия знают и любят миллионы людей, – заслуга большого коллектива.

ТОПЛИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
В Беларуси может появиться ассоциация автозаправочных станций. Общественная организация позволила бы выработать слаженную позицию всех участников рынка по различным вопросам и

более веско отстаивать отраслевые интересы на правительственном уровне.

Для потребителей это означает дополнительные возможности – акции, бонусы, участие в клиентский программах.

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОКУПКИ
30 рублей в среднем потратят белорусы на Пасху. Давайте подсчитаем: куличи от 1,5 рублей за 400-граммовую булку до 28 рублей за авторский бездрожжевой с цукатами кулич.

Яйца за десяток – в пределах 2 рублей. Пасхальные термоэтикетки для декора продают от 20 копеек до 3 рублей.

В каждом магазине можно найти кокосовую стружку, бисер, звездочки, конфетти, белый кунжут и другие готовые украшения. Цена – от 30 копеек до 5 рублей. В качестве сувениров можно купить подставки для яиц, декоративные плетеные корзины, яйца-свечи, яйца из стекла, дерева или пластмассы. Цены от 1,5 рублей до 20 рублей.

О торгах на валютно-фондовой бирже. Накануне выходных евро и доллар сдали свои позиции. Таким образом, белорусский рубль укрепился к корзине.

Европейский номинал –1 рубль и 99 копеек, американский – 1 рубль и 88 копеек.

100 российских рублей участники торгов оценили в 3 рубля и 34 копейки.

Новости экономики за 14.04.2017

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