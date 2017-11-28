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Новости экономики 28.11.2017

28.11.2017 - 19:11

Новости Беларуси. Более 50 тысяч иностранцев почти из 70 стран мира воспользовались безвизовым режимом и приехали в Беларусь в этом году. Посетили музеи, выставки, усадьбы, сувенирные лавки. Специалисты уже подсчитывают экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранцы холода не боятся. Зимой гостят в нашей стране в среднем три дня по безвизу и тратят около 70 долларов в сутки. 

ЗИМОЙ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО

Отсюда и рост экспорта туруслуг, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в строительство и реконструкцию туристических объектов. Например, за год парк «Августовский канал» посетили 43 тысячи иностранных туристов без виз. Они потратили около 10 миллионов евро. К слову, у россиян Минск и Брест попали в десятку самых популярных зимой туристических городов СНГ.

РАЗДЕЛЬНО – ДЕШЕВЛЕ

Сегодня озвучили тарифы на вывоз мусора, повышение которых профильное ведомство анонсировало ранее. Жильцы домов с мусоропроводом будут платить 5 рублей 52 копейки за кубометр. Тариф повысили на 8%. Пока в качестве эксперимента только для жителей столицы. Те же, кто мусор до бака донесет самостоятельно, будут платить 5 рублей 11 копеек за кубометр.  

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ЗАЛЕЖАЛОСЬ

Стоимость сливочного масла на мировом рынке падает уже второй раз в месяц. Складские запасы этого продукта в стране выросли в 1,5 раза по итогам октября. Вероятно, еще до конца года потребуется снижение минимальной рекомендуемой экспортной цены. Вместе с тем в октябре стали лучше уходить сыры. Их запасы снизились на 11%. 

ПУШНИНА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Актуально к зиме. Белорусские компании активно увеличивают экспорт меха. Многие аукционы по продаже пушнины проходят с повышением цены. В отличие от предыдущих лет, когда покупатели предпочитали натуральному меху искусственный. Косвенно сказывались низкие цены на нефть. Экспорт меховых изделий в натуральном выражении увеличился в 3,5 раза. При этом цена поставок возросла сразу в 7 раз до 1 миллиона долларов. 

И к курсам валют. Доллар снова по 2 рубля. Сегодня плюс полкопейки. Евро в минусе, но не значительно. Курс на завтра 2.37. Российский рубль прибавил 8 сотых копейки и за сотню торгуют 3 рубля 42 копейки.

Новости экономики 28.11.2017

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