Новости экономики на 18.04.2017

Новости Беларуси. Кредитная поддержка бизнеса в Беларуси станет доступнее. Теперь малые и средние предприятия смогут воспользоваться ставкой от 10 с половиной процентов годовых.

Это связано со снижением ставки рефинансирования.

С 19 апреля она будет составлять 14 %.

Белорусские банки вынуждены перестраивать свой бизнес под новые реалии. В первую очередь, это укрепление национальной валюты и снижение ставки рефинансирования. Такие факторы естественно стимулируют кредитную активность.

Укрепление белорусского рубля к доллару по-прежнему остается одним из ключевых факторов, влияющих на активы отечественных банков.

Вот и сегодня в результате торгов на валютно-фондовой бирже рубль окреп к доллару и евро.

Доллар снизился на треть копейки. Курс на завтра 1,87. Евро подешевел на пару пунктов и завтра по Нацбанку 2 рубля ровно. Российский рубль вырос почти на копейку и за сотню дают 3 рубля 35 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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