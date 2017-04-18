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Новости экономики на 18.04.2017

18.04.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Кредитная поддержка бизнеса в Беларуси станет доступнее. Теперь малые и средние предприятия смогут воспользоваться ставкой от 10 с половиной процентов годовых.

Это связано со снижением ставки рефинансирования.

С 19 апреля она будет составлять 14 %.

Белорусские банки вынуждены перестраивать свой бизнес под новые реалии. В первую очередь,  это укрепление национальной валюты и снижение ставки рефинансирования. Такие факторы естественно стимулируют кредитную активность.

 Укрепление белорусского рубля к доллару по-прежнему остается одним из ключевых факторов, влияющих на активы отечественных банков. 

Вот и сегодня в результате торгов на валютно-фондовой бирже рубль окреп к доллару и евро.

Доллар снизился на треть копейки. Курс на завтра 1,87. Евро подешевел на пару пунктов и завтра по Нацбанку 2 рубля ровно. Российский рубль вырос почти на копейку и за сотню дают 3 рубля 35 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники программы развития малого и среднего бизнеса предлагают расширить перечень кредитов на развитие бизнеса

Деньги, заработанные 22 апреля на республиканском субботнике, будут направлены на благоустройство оздоровительных лагерей

35 тысяч депозитных счетов на семейный капитал уже открыто в крупнейшем банке страны

Тротуарную плитку из упаковок для торта будут производить в Гродно

Новости экономики на 18.04.2017

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