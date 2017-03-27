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Новости экономики на 27.03.2017

27.03.2017 - 19:55

Новости Беларуси. У судебных исполнителей и кредиторов появится больше полномочий, к примеру, водителей-должников могут ограничить в праве управлять машиной на неопределенный срок, а не на 5 лет,

при этом на авто не просто наложат формальный арест, а эвакуируют на охраняемую стоянку.

При наличии арестованных счетов должник не сможет открыть новый даже в другом банке. Информация о его репутации попадет в единую базу.

ВОЗВРАЩАЕМ ДОЛГИ

Если должник – немный работник, то достаточно письменно обратиться к его руководителю или учредителю организации.

Деньги будут списываться  с зарплаты, однако, вычет не должен превысить 50% дохода.

Замечу, что сам  дебитор по уважительным причинам, например, больничный, может  растянуть срок выплат и написать заявление судебному исполнителю. Такие правила будут действовать с середины мая.


ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД

Минчане по-прежнему платят меньше половины от реальной стоимости проезда в общественном транспорте. 57% затрат компенсирует государство. Эту планка, как и стоимость проездных, осталась на прежнем уровне  благодаря оптимизации работы общественного транспорта.

И в 2017 году Министерство транспорта не планирует повышать тарифы.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Экспорт медицинских услуг превысил полтора миллиона долларов по итогам  2016 года: 170 тысяч иностранцев  оценили опыт белорусских врачей.

Самые популярные направления — терапия, хирургия, в том числе и пластическая.

С введением безвизового режима отдача от медицинского туризма может увеличиться. Во всех регионах предлагают комплексные обследования, для которых пяти дней вполне достаточно.

УЧИСЬ! СБЕРЕГАЙ! ЗАРАБАТЫВАЙ!

Неделя финансовой грамотности проходит в Беларуси. В ближайшие семь дней  профильные ведомства и министерства проведут серию мастер-классов для детей. 

Секретами финансового планирования белорусские дети поделятся во время онлайн-конференции со школьниками Македонии и Румынии.

Примечательно, что биржевые торги сегодня тоже открывали дети – символическим ударом в колокола. Эта традиция поддерживается в 130 странах мира, где проводятся недели финансовой грамотности для подростков.

А теперь — к курсам валют. Завтра евро 2 рубля и 3 копейки,  доллар 1 рубль и 87 копеек, сотню российских рублей меняют на 3 рубля и 29 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики на 27.03.2017

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