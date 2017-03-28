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Новости экономики на 28.03.2017

28.03.2017 - 19:35

Новости Беларуси. Впервые в Минске проведут конкурс на выбор подрядчика коммунальных услуг.

Не только ЖЭУ, но и профильные фирмы смогут побороться за право обслуживать один из районов столицы.

Кроме выполнения всех технических требований, конкурентным преимуществом будет цена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, покажет время. Но судите сами, если управления готовы работать в будние дни,

то частник готов решить бытовые проблемы и в выходные, и в поздние часы.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

С учетом того, что цена  –  определяющий фактор, то скорее всего подрядчики сохранят семейный бюджет. Речь идет о том, что сервисная компания должна подстроиться под потребности жильцов.

В том числе и при необходимости – предоставить рассрочку на сантехнические услуги,

а также уборку и ремонт. Контроль со стороны ЖКХ будет самым строгим независимо от формы собственности компании, которая выиграет конкурс.

УРАЛЬСКИЕ ТУРИСТЫ

Туристический поток может увеличиться за счет гостей из Екатеринбурга. Дорожная карта между Беларусью и Уралом подписана накануне в столице Свердловской области. В ней представлены не просто возможности нашей страны, но и актуальные направления:

это агроусадьбы, спортивный отдых и даже промышленный туризм.

Ключевой вопрос – это необходимость прямого рейса между Минском и Екатеринбургом.

БЕРЁЗОВЫЙ СОК

В этом году березового сока соберут меньше, чем в прошлом. В Белгоспищепроме не планируют превышать планку в 13 тысяч тонн. И этого хватит, чтобы закрыть не только потребности внутреннего рынка, но и отправить на экспорт. В Брестской области сбор сока уже заканчивают,

в самом северном регионе – Витебской области –  приступили к подсочке.

ПУТЕШЕСТВУЙ ЛЕГКО!

Самые дешевые билеты в этом году можно купить на 6 июня.

Известный агрегатор авиарейсов проанализировал миллионы предложений по всему миру.

И выяснилось, что в сентябре стоимость путешествий снижается в среднем на 7 %, самые дорогие путешествия в декабре, а дешевые в мае и ноябре. 

При этом сэкономить почти на 80% на европейских и азиатских рейсах можно,

если вы бронируете билет за 5-6 месяцев. А вот самым дорогим днем в 2017 станет 9 июля – если  поездка в это время обязательна, то лучше перенести ее на самое начало месяц.

И о торгах на валютно-фондовой бирже. Курс евро на завтра – 2,3 доллар – 1,87. В обмен на сотню российских рублей дают – 3,29   Таким были деловые новости вторника.

Новости экономики на 28.03.2017

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