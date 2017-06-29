новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 29.06.2017

29.06.2017 - 21:28

Новости Беларуси. По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже евро продолжил дорожать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня плюс копейка.

Курс на завтра 2 рубля 20 копеек.

Доллар упал на семь сотых копейки и на финише торгов стоил рубль 93.

Российский рубль отыграл вчерашнее падение и вырос на 2,52 копейки,

сейчас его покупают и продают по 3 рубля 27 копеек за сотню.

Четвёртый транш кредита перечислил Беларуси Евразийский банк развития

В Беларуси увеличили производство консервов и колбасы

Из-за непогоды сократились посевы: подорожает ли рис на прилавках белорусских магазинов?

Сезонный абонемент на 10 суток любителям рыбалки теперь будет обходиться в 200 рублей

Расширен ассортимент и предусмотрены акции: торговые предприятия столицы активно готовятся ко Дню Независимости

Новости экономики на 29.06.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 28.06.2017
Новости экономики за 28.06.2017
Новости экономики за 27.06.2017
Новости экономики за 27.06.2017
Новости экономики за 26.06.2017
Новости экономики за 26.06.2017
Новости экономики за 23.06.2017
Новости экономики за 23.06.2017
В Беларуси значительно увеличили сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте и импорте
В Беларуси значительно увеличили сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте и импорте
Новости экономики за 22.06.2017
Новости экономики за 22.06.2017
Новости экономики за 21.06.2017
Новости экономики за 21.06.2017
Новости экономики за 20.06.2017
Новости экономики за 20.06.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru