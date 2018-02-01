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Новости экономики за 01.02.2018

01.02.2018 - 19:31

Новости Беларуси. Хорошие новости для родителей. 1 февраля выросли государственные пособия на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитывающие малышей в возрасте до 3 лет могут рассчитывать на пополнение семейного бюджета. Всё зависит от того, сколько детей. Так, выплаты на первого ребенка составят около 300 рублей. На второго и последующих – на 50 рублей больше. Вырастут и единовременные выплаты при рождении детей. Пополнит семейный капитал появление первенца, как и в случае рождения второго и последующих детей.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

С 1 февраля дня бюджет прожиточного минимума составит около двухсот рублей. Увеличение данного норматива также повлияет на размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также установленных к ним надбавок и повышений. С 2018 года размер пособий будут пересматривать два раза в год, а не каждые три месяца, как раньше. Таким образом, в следующий раз это произойдет 1 августа.

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Более 20,5 миллионов рублей крупнейший банк страны выделит в 2018 году на строительство льготных квартир. Их только в столице построят 575. Всего на льготных условиях с привлечением заемных средств крупнейшего белорусского банка в 2018 году в стране построят более 1200 квартир. За пользование кредитом нужно будет платить 50% от ставки рефинансирования.  

НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ

Почти 180 тысяч рублей штрафов за безбилетный проезд заплатили пассажиры Белорусской железной дороги в 2017 году. Всего более 8 тысяч человек привлекли к административной ответственности. Еще тысяча – курили в тамбуре, их тоже наказали рублем. Штраф для зайцев, которые ездят в поездах региональных линий, не изменился и остается на уровне 17 рублей. В межрегиональных и международных – 24,5 рубля. Сумма штрафа за курение в запрещенных местах – до 100 рублей.

1 февраля поступили в продажу подарочные сертификаты на фестиваль искусств «Славянский базар-2018»

БВФБ. 1 февраля доллар подешевел на полкопейки

Новости экономики за 01.02.2018

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