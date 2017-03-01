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Новости экономики за 01.03.2017

01.03.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Белорусские рубли старого номинала еще совсем недавно вышли из оборота, но на них уже зарабатывают на аукционах. Тенденция недели: банкноты «нулевых» дорожают в Интернете, особенно с редкими номерами или даже браком. Так что купюры с множеством нулей становятся надежным капиталом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем за ретро-банкноты сражается до десяти человек.

А о доходности судите сами: 1000 старых рублей (это 10 копеек) сегодня стоит в среднем 5 новых рублей. Прибыль налицо. Правда, ограничена она низким спросом.

КИТАЙСКИЙ ЗАЙМ
А вот со спросом на кредитные услуги банков все в порядке. 1 марта крупнейший банк страны подписал соглашение с Государственным банком развития Китая.

На текущую деятельность Поднебесная выделит 100 миллионов долларов под низкие ставки.

Соглашение подписали в Пекине, займ предоставляют на три года. И это, прежде всего, знак доверия к белорусской банковской системе, признание ликвидности и платежеспособности. До сих пор ни один коммерческий банк, работающий с Китаем, не получал подобных кредитов.

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
1 марта завершилась кампания по подаче деклараций. По последним данным, более 100 миллионов рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области. Самыми активными были налогоплательщики в Витебском регионе – более 150 миллионов рублей за январь.

В столице за 2016 год плательщики сформировали 10 миллиардов.

Это предварительные годовые данные. Но сформировалась еще одна тенденция: в Гомельской области почти половина предпринимателей выбрали упрощенную систему уплаты налогов. Кстати, в самой Гомельской области сейчас непростая ситуация – там начинается паводок.

ЭКСПОРТ НЕФТИ
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

За одну тонну «черного золота» придется заплатить 91 доллар, за бензин, дизельное топливо и другие горючие материалы – около 27 долларов.

Это позволит сократить разницу, в целом связанную с падением экспорта нефти, и оставить в бюджете не менее 1 миллиарда долларов вывозных пошлин. Последний раз тарифы экспорта нефтепродуктов за пределы ЕАЭС повышались 1 февраля.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ПРОТИВ НОВОСТРОЕК
Вторичный рынок не сдает своих позиций, в то время как новостройки продолжают дешеветь.

Средняя стоимость квадрата в столице в районе 1600 рублей.

Такое поведение продавцов недвижимости привело к тому, что цена квадрата, независимо от возраста и статуса жилья, практически сравнялась. И если в 2016 году наблюдался ажиотажный спрос на «хрущевки», то теперь рынок ждет повышенный спрос на новое жилье. Если только продавцы старой «вторички» не решат существенно снизить цены.

И о торгах на валютно-фондовой бирже. Позиции российского рубля пошатнулись.

Курс на 2 марта: за 100 российских – 3 рубля и 24 копейки, евро меняют на 1 рубль и 99 копеек, доллар – на 1 рубль и 89 копеек.

Новости экономики за 01.03.2017

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