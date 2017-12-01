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Новости экономики за 01.12.2017

01.12.2017 - 18:38

Новости Беларуси. 39 тысяч рублей выделят из бюджета Брестской области на проведение новогодней благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще на 17,5 тысяч рублей из областного бюджета купят подарки детям из опекунских и приемных семей. Благотворительная акция «Наши дети» пройдет по всей стране. На республиканском уровне в ней примут участие более 15 тысяч детей-сирот, детей-инвалидов и тех, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей.

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Новости экономики за 01.12.2017

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