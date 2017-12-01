Новости экономики за 01.12.2017

Новости Беларуси. 39 тысяч рублей выделят из бюджета Брестской области на проведение новогодней благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще на 17,5 тысяч рублей из областного бюджета купят подарки детям из опекунских и приемных семей. Благотворительная акция «Наши дети» пройдет по всей стране. На республиканском уровне в ней примут участие более 15 тысяч детей-сирот, детей-инвалидов и тех, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей.

Повышение зарплат: что изменилось в Беларуси с 1 декабря

1 декабря увеличили денежные нормы расходов на питание в школах и садах

Нацбанк принял важное решение против долларизации вкладов

На торгах 1 декабря курс доллара снизился