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Новости экономики за 02.02.2018

02.02.2018 - 18:57

Новости Беларуси. Евросоюз выделит три миллиона евро в поддержку экономической политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В реализации проекта примет участие Всемирный банк. Дополнительные финансы лишь упрочат устойчивый экономический рост и низкий уровень инфляции, расширят возможности рынка и позволят создать дополнительные рабочие места.

Проект на 3 миллиона евро – только часть программы сотрудничества с Евросоюзом, которая будет содействовать экономическим преобразованиям в стране. Общий объем финансирования – 6 миллионов евро.

В ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

Финансовые потоки пойдут в пяти направлениях. В первую очередь на укрепление системы управления государственными финансами, на обеспечение стабильности банковского сектора. Дополнительные средства помогут повысить эффективность работы предприятий, и защитить наиболее уязвимые  домашние хозяйства.  Отельная категория расходов – развитие рыночных институтов.

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ЭКСПОРТ КАРТОФЕЛЯ

Экспорт белорусского картофеля растет на фоне повышенного спроса в России. За 11 месяцев 2017 года страна экспортировала 354 тысяч тонн свежего картофеля на 60 миллионов долларов. В натуральном выражении поставки выросли на треть, в денежном – почти в два раза. Средняя экспортная цена одного килограмма картофеля сложилась на уровне 17 центов. Основной потребитель белорусского картофеля – Россия.

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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел. 2 февраля – минус 12 сотых копейки. Актуальный курс – 1.97. Евро прибавил копейку. В итоге – 2.46. За сотню российских торгуют 3 рубля 51 копейку.

Новости экономики за 02.02.2018

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