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Новости экономики за 03.02.2017

03.02.2017 - 20:52

Новости Беларуси. Беларусь и дальше будет придерживаться многовекторной политики, при этом бюджет страны сохранит социальную направленность. Это еще раз подчеркнул глава государства 3 февраля во время «Большого разговора». Все экономические тезисы мы собрали в нашем деловом обзоре программы Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКОНОМИКА – НАРОДУ!
Президент особо подчеркнул, что не приемлет иной модели экономики, кроме социально ориентированной.

Средняя зарплата по стране должна вырасти до 500 долларов – это поручение правительству на 2017 год.

Справедливость выплат должна основываться на результатах труда и грамотно оптимизированных процессов. При этом объемы льготного финансирования будут увеличиваться по мере роста экономики.

СОЦИЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ И ЭКСПОРТ МАТЕРИАЛОВ
И вот только один пример социальной поддержки: жилья с госдотациями в 2016 построили почти на 10% больше, чем планировалось.

Кроме того, уже два банка выдают нуждающимся кредиты на строительство от 11,5%.

ДОРОГИ = КАПИТАЛ
К 2020 доходы от транзита должны достичь более 1,5 миллиарда долларов, а значит, трассы – не просто комфорт страны. Это капитал! Поэтому все средства транспортного налога до копейки направлены на ремонт и строительство магистралей.

О темпах строительства говорит и тот факт, что Беларусь в два раза увеличила производство цемента: от 4,5 до 9 миллионов тонн в год.

БИЗНЕС – БИЗНЕСУ
Совет по предпринимательству будет реформирован, и только эффективный бизнес получит бонус государства. В состав должны войти опытные предприниматели, которые готовы честно говорить о проблемах своей сферы и ставить задачи на перспективу. Кроме того, глава государства не исключает возможности и личного участия в Ассамблеи деловых кругов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МВФ
От государственных предприятий ждут большей отдачи. Это связано и реальными экономическими условиями, и с обязательствами Беларуси перед МВФ. Но любые договоренности не должны быть в ущерб белорусским флагманам производства.

Тем более что Международный валютный фонд не настаивает на приватизации предприятий в контексте переговоров.

Актуальные курсы валют. Американская и европейская валюты подешевели, российский рубль подорожал.

На бирже доллар оценили в 1 рубль и 93 копейки, евро в 2 рубля и 7 копеек.

Сотню российских – в 3 рубля и 22 копейки.

Новости экономики за 03.02.2017

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