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Новости экономики за 04.03.2017

03.04.2017 - 21:02

Новости Беларуси. Каждый турист в нашей стране в среднем тратит 50-100 долларов в день. Причем учет ведется не только финансовых расходов гостей, но и численности самих иностранцев. К слову, считать путешественников вскоре начнут по-новому.

Беларусь и Всемирная туристская организация реализуют в этом направлении несколько совместных проектов. 

Такая методика подсчета активно применяется в Европе. В нашей стране расчеты будут вестись по международным нормам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Знать число туристов необходимо для расчета точного вклада туризма в ВВП Беларуси. Поэтому, собственно, и хотят внедрить вспомогательный счет: проведут специальные мониторинги въездного туризма, учтут количество иностранных граждан, прибывающих в Беларусь, а также их расходы.

А вот помочь нашим гражданам за границей в ситуациях, когда у них срываются поездки, позволит фонд для защиты туристов.

Процедура компенсации за сорванный отпуск станет более гибкой, чтобы человек мог получать ее оперативно, не срывать отдых, а быстро переориентироваться на другую компанию или страну. Среди направлений, востребованных белорусами, традиционно лидируют Россия, Турция, Болгария, Египет, Греция.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует открыть горячую линию по фактам необоснованного завышения цен. Анализ рынка на предмет ценообразования уже показал, что некоторые торговые, предприятия цитируя руководство ведомства, «потеряли совесть».

Торговые надбавки с 20% стали от 40% до 60%.

На особом контроле формирование цен на детское питание. В ближайшее время к ответу призовут не только продавцов, но и производителей, которые устанавливают необоснованные цены.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В МАГАЗИНЕ
Большинство белорусов недостаточно грамотны в отношении собственных финансов. Копить и разумно тратить умеют не все. В рамках Всемирной недели финансовой грамотности профессионалы банкиры и экономисты не безвозмездной основе провели тренинги для белорусов по управлению личными финансами. По-новому на свой семейный бюджет посмотрели полсотни гомельских семей.

Наталья Николайченко, ведущий экономист банка:
Если население Беларуси принять за 100%, то

финансовой грамотностью обладает 40% в той степени, в которой хотелось бы видеть.

Люди часто переплачивают много денег, не понимая сути расчета процентов.

Юрий Колесник, директор института повышения квалификации и переподготовки кадров «Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого»:
Хотим научить наших слушателей, участников проекта, как управлять своим личным бюджетом, формировать финансовые цели, как идти в банк для того, чтобы получить эффективный кредит и как положить свои деньги на хороший депозит.

В то же время тренинги и семинары не способны коренным образом изменить ситуацию. Решением могло бы стать введение курса финансовой грамотности в рамках школьной программы. В 2016 году такой шаг был сделан, например, в соседней России.

Курс валют на 4 апреля: доллар подорожал на 0,5 копейки до 1 рубля 87 копеек. Немного прибавил евро, завтра по Нацбанку 2 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,5 копейки и за 100 российских дают 3 рубля 34 копейки белорусских.

Новости экономики за 04.03.2017

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