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Новости экономики за 05.04.2017

05.04.2017 - 20:45

Новости Беларуси. В Беларуси 5 апреля начали работу горячие телефонные линии, куда можно сообщить о фактах необоснованного повышения цен на товары и услуги.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли все сообщения возьмут на карандаш.

А если потребуется, и вмешаются в ситуацию. Как это будет работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О необоснованно высоких ценах теперь можно сообщать на горячую линию

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В январе и феврале 2017 значительно упало количество сделок в сфере недвижимости

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар снизился на полкопейки.

Курс на 6 апреля – 1,88. Евро уступил пару пунктов, по Нацбанку 2 рубля ровно.

Российский рубль вновь обновил максимум к белорусскому и вырос сразу на 2 копейки. За 100 дают 3 рубля 36 копеек белорусских.

Новости экономики за 05.04.2017

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